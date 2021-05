NAC spreekt van ‘zwarte bladzijde’ na ‘fors geweld’ tegen politie in Breda

Maandag, 24 mei 2021 om 16:45 • Laatste update: 15:00

De politie in Breda is een onderzoek gestart naar relschoppers die zondag na de wedstrijd NAC Rreda en NEC (1-2) 'hun frustratie van het verlies van hun partij botvierden op de politie', zo schrijft men in een statement. Politieagenten werden buiten het Rat Verlegh Stadion belaagd en voerden charges uit. Volgens het bericht van de politie zijn meerdere agenten gewond geraakt en liep één agent een botbreuk in zijn hand op. Zes mannen zijn aangehouden en zitten vast. De politie roept relschoppers op zich te melden.

Toen aan het eind van de wedstrijd bleek dat NAC verloor, probeerde een grote groep relschoppers het stadion alsnog binnen te komen door een hek te forceren. De Mobiele Eenheid (ME), die al in het stadion was, kon dat met behulp van de ME die buiten het stadion stond ternauwernood voorkomen. Hierop werd de frustratie op de ME’ers en hun voertuigen botgevierd, schrijft de politie. Agenten werden bekogeld met vuurwerk, stenen en glaswerk en politievoertuigen liepen schade op door zeer zwaar vuurwerk.

Ook werden er horizontaal mortieren op de agenten afgevuurd. De politie spreekt dan ook van een 'zeer gevaarlijke en dreigende situatie'. Verder werden door de relschoppers meerdere huurscooters op de weg gegooid om de doorgang voor politievoertuigen te belemmeren. Op beelden vanuit de opgeroepen politiehelikopter was te zien dat stoeptegels uit de grond werden gehaald, kapot werden gegooid en vervolgens in stukken naar de ME’ers werden gegooid. Dankzij de politie-inzet kon verdere schade in de stad voorkomen worden, klinkt het.

Tientallen agenten doen aangifte van mishandeling cq poging doodslag. Niet alleen agenten raakten gewond bij de schermutselingen. In het tumult werd ook een supporter onwel, waarna voorbijgangers mond-op-mond-beademing gaven. Hij werd vervolgens gereanimeerd door agenten. Op dat moment brak ook een knokpartijtje uit en belandde een brandende fakkel op het slachtoffer dat gereanimeerd werd. Het slachtoffer is uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is onbekend.

Een zeer gevaarlijke en dreigende situatie voor de politie in #Breda gisteren. Na de play-off wedstrijd NAC-NEC werden agenten het doelwit van #relschoppers. Wij zijn een #onderzoek gestart. Meld jezelf en voorkom dat we binnenkort voor je deur staan! https://t.co/B5aYve86UP pic.twitter.com/LdkwXfAF9W — Politie Breda eo (@Politie_Breda) May 24, 2021

NAC spreekt in een statement van een 'zwarte bladzijde voor Breda en NAC'. "Het geweld en de agressie dat gister, ook voor de wedstrijd al, op P5 en rondom het stadion plaatsvond, ging alle grenzen te buiten. Dit had niets meer met voetbal te maken, en niets met het supporten van ‘je club’. Hier is met geen enkel boerenverstand uitleg voor te geven. Het is ook absoluut niet onder de noemer teleurstelling of emotie te scharren. Dit gedrag doet de naam van NAC Breda, de echte supporters en de stad Breda, geen enkele eer aan, maar brengt het juiste schade toe."

"In de rellen is fors geweld met zelf wapens gebruikt tegen de politie. Agenten en beveiligers hebben zich in een zeer onveilige en dreigende situatie bevonden en sommigen zijn daarbij ook gewond geraakt. De mate van het geweld tegen de hulpdiensten is ronduit schandalig te noemen", vervolgt NAC. "Dankzij de kordate inzet van de politie en de stadionbeveiliging is erger gelukkig kunnen voorkomen. Het optreden heeft ervoor gezorgd dat de ongeregeldheden beperkt zijn gebleven tot P5 en niet de binnenstad hebben bereikt.Tijdens de ongeregeldheden zijn er ook verschillende vernielingen gedaan aan het stadion. NAC Breda gaat hier aangifte van doen."