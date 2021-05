Kevin Strootman emotioneel: ‘De leegte blijft altijd, maar dit vergeet ik niet’

Maandag, 24 mei 2021 om 14:58 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:16

Kevin Strootman heeft de supporters van Genoa maandag uitgebreid bedankt. De middenvelder kwam in januari op huurbasis over van Olympique Marseille en maakte het seizoen af in de Serie A. Met zijn tijdelijke werkgever sloot Strootman het seizoen zaterdag af met een 0-1 overwinning op Cagliari, waardoor Genoa op de elfde plaats eindigde. Strootman heeft een roerig seizoen achter de rug, waarin hij ook op persoonlijk vlak met leed te maken kreeg. In een bericht op Instagram vertelt hij over de steun die hij voelde van Genoa na het overlijden van zijn moeder.

"Het was een seizoen met ups en downs op sportief gebied. Ik speelde weinig bij Olympique Marseille en daarom kozen we ervoor om terug te keren naar Italië, bij Genoa", begint Strootman zijn bericht op Instagram. "Vanaf het moment dat ik op het vliegveld arriveerde en bij de club binnenkwam, voelde ik de warmte en het vertrouwen. Vanaf het eerste moment in de kleedkamer had ik door dat we de juiste keuze hadden gemaakt." De middenvelder, niet opgenomen in de EK-selectie van Frank de Boer, vertelt dat hij in het afgelopen jaar 'zijn grootste supporter' is kwijtgeraakt. "Mijn trouwste fan: mijn lieve moeder. Voor haar verdween al het andere naar de achtergrond als ik een wedstrijd had." Diana van der Hoek-Berkelouw, de moeder van Strootman, overleed in februari aan de gevolgen van een hartstilstand.

"Het maakte haar niet uit of ik als basisspeler begon of vanaf de bank. Ze bekeek de hele wedstrijd om een invalbeurt niet te hoeven missen. Na de wedstrijd stuurde ze een berichtje of belde ze. Ze klonk droevig als ik niet had gespeeld; ze was altijd veel te positief als ze vond dat ik goed had gespeeld. Wat had ze graag naar Marassi (het stadion van Genoa, red.) willen komen om me te zien spelen bij mijn nieuwe ploeg! Het was een zware en lastige tijd voor ons gezin en dat is het nog steeds, maar dankzij de onvoorwaardelijke steun van teamgenoten, de technische staf, het management en mijn vrienden die me door deze moeilijke tijd hielpen, bleef ik overeind. De leegte zal er altijd zijn, maar deze steun zal ik nooit vergeten", vervolgt de ex-speler van onder meer FC Utrecht en PSV.

"Ik ben erg dankbaar voor de kans die ik hier heb gekregen om weer regelmatig te kunnen spelen, toen niemand anders in mij geloofde. Het is jammer dat ik nooit in een vol Stadio Luigi Ferraris heb kunnen spelen voor il Grifone, zodat ik jullie steun kon voelen, maar ik hoop dat jullie snel weer naar het stadion kunnen terugkeren om dit fantastische team toe te juichen. Bedankt voor alles!", concludeert Strootman, die over een doorlopend contract beschikt bij Olympique Marseille. Hij ligt tot medio 2023 vast bij de nummer vijf van het voorbije Ligue 1-seizoen. Het is nog de vraag wat de club met hem van plan is. Strootman speelde sinds zijn komst achttien competitieduels voor Genoa. Hij deed zaterdag negentig minuten mee tegen Cagliari.