‘Koziolek’ kan 1,5 jaar na autocrash Nederlander uit de boeken spelen op het EK

Dinsdag, 25 mei 2021 om 00:00 • Chris Meijer • Laatste update: 23:06

Vanaf 11 juni begint met een jaar vertraging de strijd om de Europese titel. Voetbalzone licht de komende tijd wekelijks een speler uit op wie je tijdens EURO 2020 moet letten óf die een bijzonder verhaal heeft. In de tweede aflevering aandacht voor Kacper Kozlowski, die al op zeventienjarige leeftijd zijn eerste EK gaat meemaken. Dat is een klein wonder, aangezien hij anderhalf jaar geleden betrokken was bij auto-ongeluk en daardoor zes maanden aan de kant stond.

Door Chris Meijer

Zoals altijd stapte Kacper Kozlowski op 10 januari 2020 met zijn jonge ploeggenoten Maciej Zurawski, Oskar Kalenik en Marcel Wedrychowski in de auto op weg naar de training van Pogon Szczecin. De toen zestienjarige aanvallende middenvelder was zonder twijfel het grootste talent van het viertal dat op dat moment in de witte Skoda zat. Hij had een aantal maanden eerder al op zijn vijftiende zijn debuut gemaakt in de Ekstraklasa, het hoogste niveau van het Poolse voetbal. Op die dag leek op een kruispunt in het druilige Szczecin er met een klap een einde te komen aan de beloftevolle carrière van Kozlowski.

De bestuurder van de witte Skoda werd verrast door een SUV die plotseling opdook vanuit een zijstraat. De auto van de spelers van Pogon Szczecin boorde zich in de zijkant van Hyundai, waardoor er van de voorkant weinig overbleef. Kozlowski, die naast de bestuurder zat, kwam er het slechtst van af. Hij moest enkele dagen ter observatie in het ziekenhuis blijven, waar een gebroken bekken en drie gebroken wervels in zijn onderrug werden geconstateerd. Ondanks dat duidelijk werd dat zijn verwondingen niet bedreigend waren voor zijn carrière, wachtte een enigszins gecompliceerde revalidatie. Hij moest wekenlang een speciaal korset dragen, waardoor de breuken in zijn rug zouden herstellen.

“Na het ongeluk was ik een beetje depressief en had ik momenten waarop ik twijfelde. Maar het ging iedere dag beter. Ik denk dat dit iedereen zou kunnen gebeuren”, zei Kozlowski in gesprek met Super Express. Tegenover Goal sprak hij van een ‘moeilijke tijd in zijn leven’. “Ik kon bijna een halfjaar niet trainen, het ergste wat je kan gebeuren als jonge speler. Maar op het moment dat ik weer individueel kon gaan trainen, kreeg ik het gevoel dat ik de boel weer op de rit kreeg en alles de juiste kant op ging. Ik focus me op het hier en nu, niet op het verleden. Het is niet fijn dat ik een aantal wedstrijden heb gemist. Maar eerlijk gezegd werk ik sindsdien harder dan ooit. Misschien helpt het me in de toekomst wel in mentaal opzicht.”

Kozlowski speelde voorlopig 24 officiële wedstrijden in de hoofdmacht van Pogon Szczecin.

Kozlowski keerde tijdens de voorbereiding op dit seizoen terug op het veld en beleeft nu het jaar van zijn doorbraak, nadat hij aanvankelijk nog bij het tweede elftal begon. Die doorbraak werd al voorspeld sinds hij op zijn dertiende binnenstapte bij Pogon Szczecin. Kozlowski koos ervoor om pas op tienjarige leeftijd in clubverband te gaan spelen, omdat hij het tot dan leuker vond om met vrienden op straat te voetballen. Bij zijn eerste club Baltyk Koszalin had men onmiddellijk in de gaten dat Kozlowski over bijzonder talent beschikte. Op de trainingen werd hij met één ploeggenoot tegenover een team van zes gezet, om te zorgen dat het een eerlijk partijtje was. Zó ver lag Kozlowski voor op zijn ploeggenoten. Na drie jaar bleek Kozlowski dan ook niet langer houdbaar voor Baltyk Koszalin, dat Pogon Szczecin Lech Poznan zag aftroeven in de strijd om zijn parel.

“Hij stapte met zelfvertrouwen de jeugdopleiding binnen. Niet arrogant of dwars, in dat opzicht is hij goed in balans. Hij overdrijft het niet. Het helpt hem op het veld. Hij is bijvoorbeeld niet bang om te dribbelen of het op een wat andere manier op te lossen. Je ziet vaker jonge voetballers met kwaliteiten, maar de meeste spelers kunnen die niet benutten tijdens wedstrijden. Hun hoofd zorgt daarvoor, ze kiezen intuïtief voor makkelijkere oplossingen. Kacper heeft dat niet, zijn hoofd staat in verbinding met zijn voeten. Hij weet gewoon dat hij goed is. Zo’n jongen wordt eens in de zoveel jaar geboren. Tot dusver heb ik nooit te maken gehad met zo’n getalenteerde voetballer. Denk maar niet dat deze woorden invloed op hem hebben, want hij kan prima omgaan met geluiden van de buitenwacht, verwachtingen en druk. Het motiveert hem zelfs om nog harder te werken”, zei jeugdtrainer Patryk Dabrowski over Kozlowski in gesprek met Sport.pl. Kozlowski groeide dan ook binnen twee jaar al door naar zijn debuut in het eerste elftal van Pogon Szczecin.

Met vijftien jaar, zeven maanden en drie dagen werd hij op 19 mei 2019 in de wedstrijd tegen Cracovia de jongste speler ooit in de Ekstraklasa, al is dat record inmiddels gebroken door Kacper Urbanski die met vijftien jaar, drie maanden en veertien dagen al zijn debuut maakte voor Lechia Gdansk. Voor het auto-ongeluk in januari 2020 speelde Kozlowski vervolgens nog drie keer als invaller voor Pogon Szczecin, maar dit seizoen gebruikte trainer Kosta Runjaichem hem in veertien van de totaal twintig wedstrijden die hij speelde als basisspeler. Doorgaans als een van de twee aanvallende middenvelders in zijn 4-1-4-1-systeem. “Van jongs af aan is Cristiano Ronaldo mijn idool geweest. Maar de afgelopen tijd ben ik ook steeds meer naar Paul Pogba gaan kijken, ik vind hem een goede speler. Ik denk dat ik het team meer kan geven als offensieve middenvelder, maar ik kan ook in defensief opzicht mijn werk doen.”

Kozlowski in zijn eerste en voorlopig enige interland voor Polen , tegen Andorra.

“Ik werk zowel aan de offensieve als de defensieve aspecten van mijn spel”, aldus Kozlowski in een interview met Goal. “Maar ik voel me beter in een vooruitgeschoven rol. Ik ben een speler die risico neemt en graag in een één-tegen-één-situatie terechtkomt. Ik zou mijn afstandsschoten nog wel willen verbeteren en misschien ook mijn keuzes in bepaalde situaties. Het voelt voor mij niet anders om nu bij het eerste te spelen, ik benader de wedstrijden nog hetzelfde als in de jeugd. Het geeft een geweldig gevoel om met zulke goede spelers op dit niveau te spelen, ik heb daardoor geleerd om veel sneller keuzes te maken op het veld. Voor nu wil ik graag iets teruggeven aan Pogon. Daarna wil ik in het buitenland spelen en meer kansen krijgen bij het nationale team van Polen.”

De vraag is of Kozlowski na komende zomer nog bij Pogon Szczecin speelt. De Poolse bondscoach Paulo Sousa verraste door hem in maart voor het eerst op te roepen voor de Poolse nationale ploeg, ondanks dat hij bij de nummer drie van het afgelopen Ekstraklasa-seizoen niet altijd een basisspeler was. Kozlowski debuteerde in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Andorra (3-0 zege) voor Polen en kreeg van Sousa tevens verrassend genoeg een plek in de definitieve EK-selectie, waarin bijvoorbeeld 83-voudig international Kamil Grosicki ontbreekt. "Natuurlijk was het een moeilijke beslissing”, gaf Sousa te kennen. “Kamil beschikt over veel ervaring en heeft veel bijgedragen aan de nationale ploeg. We kijken echter naar een ander ontwikkelingstraject voor deze ploeg. Het gaat niet om leeftijd, maar om kwaliteit. En Kacper heeft enorm veel potentie.”

De EK-selectie van Polen.

De naam van Kozlowski werd reeds in verband gebracht met Tottenham Hotspur, Manchester United, Juventus, Bayer Leverkusen, Red Bull Salzburg, Torino en Saint-Étienne. Als het aan Jaroslaw Mrcozek, president van Pogon Szczecin, ligt, speelt Kozlowski ook volgend seizoen nog in Polen. “Er zijn veel aanbiedingen voor Koziolek. Maar we hebben een goede relatie met zijn zaakwaarnemer en ouders”, zei Mrcozek tegenover Sport.pl. “Zij weten dat je een carrière rustig moet opbouwen. Als we hem nu naar een club in het westen sturen en er wat geld voor vangen, kan zijn talent verloren gaan. Hij is een gevoelige jongen en heeft enorm veel steun van onze trainer.”

De belangstelling voor Kozlowski zou zich zomaar kunnen vermenigvuldigen als hij minuten maakt op het EK. Als dat het geval is, wordt de aanvallende middenvelder met zijn zeventien jaar de jongste speler ooit op een EK. Dat is nu nog Jetro Willems, die tijdens de wedstrijd tussen Nederland en Denemarken op het EK 2012 18 jaar en 71 dagen oud was. Als dat record uit de boeken is, ligt ook nog de titel van jongste doelpuntenmaker ooit (nu nog Johan Vonlanthen met 18 jaar en 141 dagen) op een EK nog binnen bereik. Toch zullen de spotlights bij Polen - dat in de groepsfase tegenover Spanje, Zweden en Slowakije staat - tijdens het EK niet op Kozlowski gericht zijn, aangezien men met Robert Lewandowski de beschikking heeft over de op dit moment beste spits ter wereld. Met Kozlowski lijkt er wel een toptalent klaar te staan dat op termijn het stokje van Lewandowski kan overnemen.

