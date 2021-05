St. Juste biedt De Boer extra wapen: ‘Daarmee troeft hij zelfs Haaland af’

Dinsdag, 25 mei 2021 om 09:30 • Thijs Verhaar • Laatste update: 09:46

Een flink aantal Oranje-internationals is zonder blessures zeker van een plek in de definitieve selectie voor het naderende EK, maar er is ook een groep in het voorlopige keurkorps die in spanning zal moeten afwachten. Voetbalzone helpt Frank de Boer en de overige zeventien miljoen bondscoaches een handje door in te zoomen op die laatste categorie. In de zevende aflevering aandacht voor Jeremiah St. Juste, die in maart voor het eerst tot de selectie behoorde en nu een ultieme beloning kan krijgen voor zijn sterke seizoen in de Bundesliga.

Door Thijs Verhaar

Het is een klassieke vraag die elke debutant in een voorselectie van Oranje krijgt. Van wie hoorde je het goede nieuws? Meestal is dat dan via de trainer van de club, rechtstreeks via de bondscoach of de speler in kwestie las het zelf op teletekst. In het geval van St. Juste was het echter zijn oma die blijkbaar boven op het nieuws zit en hem in maart als eerste een berichtje stuurde. “Eigenlijk op het moment dat het bekend werd gemaakt via social media. Ik kreeg een appje van mijn oma: ‘top, top met de voorselectie van het Nederlands elftal’. Ze is altijd op de hoogte, dus ging ik ook even op internet kijken en toen zag ik het zelf ook", grinnikte de 24-jarige verdediger van FSV Mainz 05 in gesprek met ESPN.

"Het zijn moeilijke keuzes geweest" | Frank de Boer over de voorselectie Oranje

Na de felicitatie van zijn grootste fan volgden nog talloze berichtjes en al helemaal toen hij op 19 maart hoorde dat hij ook de definitieve selectie had gehaald. Een terechte beloning in de ogen van St. Juste, al zag hij de uitverkiezing ondanks de absentie van Virgil van Dijk, Daley Blind en de toen met het coronavirus kampende Stefan de Vrij niet aankomen. “Je hoopt natuurlijk wel dat je wordt gevolgd, maar hoe kan je dat verwachten als je nooit eerder bij de selectie hebt gezeten? Ik werk heel hard en het gaat persoonlijk ook heel goed bij Mainz. Daarom hoopte ik er wel op”, stelde de verdediger destijds. Hij zat dus bij de selectie tegen Turkije, Letland en Gibraltar, maar maakte nog geen minuten in de WK-kwalificatie.

Jeremiah St. Juste zat in maart voor het eerst bij de Oranje-selectie.

Om die reden gaan veel analisten er vanuit dat hij de laatste schifting voor de start van het EK niet gaat overleven. Bondscoach Frank de Boer moet zijn 34-koppige voorselectie woensdag terugbrengen tot 26 spelers, dus gaat er ook stevig gesnoeid worden in de lijst van dertien verdedigers. Daarvan zijn Owen Wijndal, Patrick van Aanholt (linksbacks), Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij, Nathan Aké (centrumverdedigers) en Denzel Dumfries (rechtsback) zeker van hun plek en de rest ontloopt elkaar niet veel. Alleen Daley Blind is een geval apart. Als hij – zoals De Boer verwacht – op tijd wedstrijdfit is, gaat hij mee en anders komt er een extra plekje vrij voor de groep Joël Veltman, Jurriën Timber, St. Juste, Rick Karsdorp, Hans Hateboer en Kenny Tete.

De drie laatstgenoemden zijn pure rechtsbacks en zullen dus met elkaar strijden om het plekje achter Dumfries, terwijl Veltman (Brighton), Timber (Ajax) en St. Juste (Mainz) met hun multifunctionaliteit kunnen spelen als centrumverdediger of als rechtsback. Zoals bekend mag de bondscoach drie extra namen oproepen voor dit EK en naar schatting gaat hij er in elke linie een veelzijdige speler bij halen. Het drietal strijdt dus om één plekje, tenzij Blind niet tijdig fit is. In dat geval kunnen er twee van hen mee, maar zelfs dan zijn er weinig analisten die in de kansen van St. Juste geloven. “Hij weet van zichzelf al dat hij niet meegaat en Veltman doet het niet geweldig bij Brighton”, meldde Johan Derksen bijvoorbeeld bij Veronica Inside nadat de voorselectie bekend was gemaakt.

Tafelgenoot René van der Gijp liet weten te verwachten dat Veltman wel mee genomen gaat worden ‘omdat hij overal neergezet kan worden’, maar deelde de mening over St. Juste, die ook bij Studio Voetbal unaniem bij de acht verwachte afvallers werd geschaard. Vanuit Duitsland worden echter argumenten aangevoerd waarom De Boer hem wel serieus zou moeten overwegen. Oliver Maywurm volgt de Bundesliga namens Goal ‘als een havik’ en is van mening dat de Nederlander dit seizoen grote progressie heeft doorgemaakt. “Het klopt dat Bayer Leverkusen recent naar hem heeft geïnformeerd en dat is verdiend. Hij heeft zich zonder meer ontwikkeld tot een van de beste centrumverdedigers van de Bundesliga en kan bij Leverkusen een mooi duo vormen met Edmond Tapsoba”, laat hij weten aan Voetbalzone.

St. Juste was dit seizoen een vaste waarde bij Mainz, waar hij menig topspeler wist te frusteren met zijn sterke optredens.

St. Juste was in zijn tweede seizoen in Duitse dienst onomstreden bij Mainz, waar hij in januari twee wedstrijden aan zich voorbij moest laten gaan met een bovenbeenblessure en verder geen minuut miste. Onder leiding van trainer Achim Beierlorzer wisselde hij zijn plek van centrumverdediger af met een incidentele rol als rechtsback en volgens Maywurm haalde hij op beide posities een ruime voldoende. “Hij begon echter pas echt op te vallen toen Bo Svensson halverwege het seizoen het stokje overnam. De coach zette het 4-2-3-1-systeem om naar een 3-4-1-2-variant en liet St. Juste de opbouw verzorgen met Moussa Niakhaté en Stefan Bell naast zich. In die rol hielp hij de ploeg transformeren van degradatiekandidaat tot een sterk team om serieus rekening mee te houden in de middenmoot. Ze hadden zelfs nog wat hoger dan twaalfde kunnen eindigen als het seizoen langer had geduurd.”

Mainz won in de laatste maand bijvoorbeeld van Bayern München (2-1) en versloeg op de slotdag ook het VfL Wolfsburg van Wout Weghorst (2-3). “Het hele team ging beter draaien door die omzetting en St. Juste was wat mij betreft een uitblinker”, aldus Goal-journalist Maywurm, die ook aanhaalt dat trainer Svensson recent op een persconferentie nog vol lof over de Nederlander sprak. “Ik ben dol op hem. Niet alleen als speler, maar ook als mens. Hij is typisch zo’n kerel die werkelijk alles doet om het team beter te maken”, prees de oefenmeester. Maywurm beaamt dat die winnaarsmentaliteit in de smaak valt bij het Duitse publiek en noemt nog een ‘extra wapen’ van St. Juste. “Naast zijn opbouwende kwaliteiten is vooral zijn snelheid opvallend. Hij heeft dit seizoen de hoogst gemeten snelheid gelopen. Daarmee troeft hij dus zelfs Erling Haaland af.”

Inderdaad blijkt uit de officiële gegevens van de Bundesliga dat St. Juste een topsnelheid van 36,1 kilometer per uur haalde, terwijl de Noorse sensatie bleef steken op ‘slechts’ 36,04 kilometer. Alphonso Davies maakt de top 3 compleet met 35,97 km/h. Het is dus veilig om te zeggen dat St. Juste – die zijn wens om naar een grotere club te gaan intern al kenbaar heeft gemaakt - met ruimte in zijn rug kan spelen en dat is precies wat hem zo interessant maakt voor Leverkusen en nog enkele niet nader genoemde Duitse topclubs, die door Sport1 ook in verband worden gebracht met de 24-jarige Nederlander. De op ’15 tot 20 miljoen euro’ getaxeerde ex-speler van sc Heerenveen en Feyenoord kan daarnaast in meerdere systemen uit de voeten, hetgeen ook een pluspunt oplevert in het boekje van de bondscoach. De Boer heeft al aangegeven te willen schakelen tussen varianten met twee en drie centrumverdedigers en kan dus bouwen op St. Juste.

De statistieken van St. Juste, Veltman en Timber ontlopen elkaar niet veel. Naar verwachting mag een van hen zich melden op het EK, of twee als Daley Blind toch niet fit genoeg is om mee te gaan met het keurkorps van Frank de Boer.

Cijfers van statistiekenbureau Opta tonen ook het beeld van een stabiele verdediger. Hij maakte meer minuten dan Veltman en Timber, won gemiddeld per negentig minuten nipt de meeste persoonlijke duels, veroverde het vaakst de bal en werd het minst vaak voorbij gedribbeld. Wel verzond hij ondanks zijn opbouwende rol minder succesvolle passes dan zijn voornaamste concurrenten, terwijl hij weer veel minder kansen creëert dan Veltman en Timber. Die statistiek is volgens Opta echter eenvoudig te verklaren omdat de twee laatstgenoemden bij hun clubs dit seizoen vaker rechtsback hebben gestaan en dus meer moeten inschuiven. Bij dode spelmomenten kan de kopsterke St. Juste bij Mainz wel voor gevaar zorgen, maar dat leverde dit seizoen geen doelpunt op. Zijn beide concurrenten scoorden wel eenmaal.

Zo hebben ze alle drie hun plusjes en minnetjes. Toch ontlopen ze elkaar op papier vrijwel niets. Veltman heeft echter als grote voordeel dat hij veruit de meeste ervaring heeft, terwijl het voor Timber gevoelsmatig wel heel wrang zou zijn als hij naast deelname aan een eindtoernooi grijpt. Hij was zo goed als zeker van een EK met Jong Oranje en kan daar nu niet aan meedoen omdat die selectie eerder definitief gemaakt moest worden dan die van het Nederlands elftal. Zo bezien zou de klap voor St. Juste het minst hard zijn als hij afvalt, maar hij mag door zijn sterke opmars in de Bundesliga net zo goed hoop koesteren dat hij de schifting wel overleeft. Op woensdag wordt de definitieve selectie bekend en heeft hij eindelijk zijn antwoord. Geeft de bondscoach St. Juste goed of slecht nieuws? Zijn oma zal het hem zo snel mogelijk vertellen.

