Paul Scholes heeft ondanks ‘big performance’ slecht nieuws voor Van de Beek

Maandag, 24 mei 2021 om 11:57 • Chris Meijer • Laatste update: 10:05

Donny van de Beek had zondag voor de vierde keer dit seizoen een basisplaats in een Premier League-wedstrijd van Manchester United, op bezoek bij Wolverhampton Wanderers. Het optreden van de 24-jarige middenvelder kan rekenen op positieve geluiden in de Engelse media. Toch is Paul Scholes van mening dat Manchester United komende zomer een nieuwe middenvelder moet aantrekken, hetgeen Van de Beek verder in de pikorde zou doen zakken.

Manchester United besloot het Premier League-seizoen met een uitwedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers. Omdat the Red Devils al zeker waren van een Champions League-ticket en komende woensdag de finale van de Europa League tegen Villarreal op het programma staat, bracht manager Ole Gunnar Solskjaer in het uiteindelijk met 1-2 gewonnen duel een tweede garnituur binnen de lijnen. Van de Beek verdiende een strafschop, nadat binnen het strafschopgebied werd neergehaald door Romain Saïs.

Big performance from this man today tweette Manchester United na het duel met the Wolves bij een foto van Van de Beek. De nodige fans reageren met positieve woorden over Van de Beek, die een passzuiverheid van 93 procent liet noteren. De Manchester Evening News bombardeert Van de Beek tot de grote uitblinker aan de zijde van Manchester United en beoordeelt hem met een 8. “Zijn beste optreden sinds lange tijd en een teken dat hij heeft wat nodig is om wat dieper op het middenveld te spelen. Hij gebruikte de bal heel goed, kwam voorin als de mogelijkheid er was en was ook defensief prima.”

Waar de Daily Mirror schrijft dat ‘dit misschien wel datgene is dat Van de Beek nodig heeft’, zegt Scholes in de Webby & O’Neill show dat Manchester United komende zomer een middenvelder moet aantrekken. “Ik denk dat we een creatieve middenvelder nodig hebben. Jack Grealish of Jadon Sancho, een van die twee zou ideaal zijn”, stelt de oud-middenvelder. Van de Beek moet het dit seizoen in de pikorde doorgaans stellen met een plek achter Paul Pogba, Bruno Fernandes, Scott McTominay en Fred.

“Het zou ook geweldig zijn om een linksbenige centrumverdediger aan te trekken. Dat is niet per se nodig, we hoeven er niet wanhopig naar op zoek”, geeft Scholes te kennen. “Ik zou een andere centrumverdediger naast Harry Maguire willen zien. Victor Lindelöf doet het goed, maar hij is niet goed genoeg om de Premier League te winnen. Marquinhos van Paris Saint-Germain is een briljante centrumverdediger om naast Maguire te hebben, maar dan praat je over heel veel geld.”