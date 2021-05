Van der Sar ondanks de dubbel kritisch op Ajax-seizoen: ‘Een 7,5’

Maandag, 24 mei 2021 om 11:40 • Yanick Vos • Laatste update: 09:45

Ajax zal de komende transferperiode een of meerdere spelers moeten verkopen. Eerder liet directeur voetbalzaken Marc Overmars al weten dat er verkocht moet worden en die boodschap wordt herhaald door Edwin van der Sar. De algemeen directeur laat in een interview met Ajax TV weten dat er mogelijk problemen ontstaan wanneer er de komende maanden geen spelers tegen een transfersom de deur uitgaan.

In een interview met het clubkanaal krijgt Van der Sar de vraag of het een groot probleem zou zijn als er geen spelers worden verkocht. “Dat kan”, aldus Van der Sar. “Je teert nu ook op je eigen vermogen. Het afgelopen jaar heeft een flinke hap uit ons eigen vermogen gehaald. Je hield misschien met André (Onana, red.) rekening, een topkeeper die voor een mooi bedrag, 25 of 30 miljoen naar Engeland zou kunnen gaan. Dat wordt waarschijnlijk nu een stuk minder, of nul”, doelt de directeur op de contractsituatie van de doelman. De overeenkomst van Onana loopt af in 2022 en een akkoord over een verlenging is niet bereikt, waardoor een zomers vertrek een serieuze optie lijkt.

“Brian is natuurlijk een speler die interessant was voor ons”, vervolgt Van der Sar. Hij doelt op het transfervrije vertrek van Brobbey naar RB Leipzig. “We zullen er misschien nog een spits bij moeten halen. Wat gebeurt er met Nico (Nicolás Tagliafico, red.)? We hebben ook uitdagingen. Het is niet zo dat het alleen maar rozengeur en maneschijn is bij ons. We kijken goed naar de kosten en de uitgaven, wat zit er in kas, wat kunnen we doen en wat willen we doen? Er zijn genoeg dingen waar we ons de komende jaren druk om kunnen maken.”

Ajax werd afgelopen seizoen voor de 35ste keer in de clubgeschiedenis de landstitel en won ook de TOTO KNVB Beker. Terugkijkend beoordeelt Van der Sar het seizoen met een 7,5. Dat het cijfer niet hoger uitvalt heeft te maken met de prestaties in Europa. In de groepsfase van de Champions League eindigde Ajax derde en in de Europa League kwam het team van Erik ten Hag niet verder dan de kwartfinales. "Dat we die 0-2 weggaven tegen Atalanta; dat had ons niet mogen gebeuren. Dat is een aandachtspunt voor volgend seizoen”, aldus Van der Sar. "Kampioen worden is belangrijk, de beker winnen is leuk, de dubbel is fijn. Maar in mijn ogen hadden we Europees een tikje beter kunnen presteren. Dus ik geef dit seizoen een 7,5 of een 8-, kan dat?"

Het goede gevoel overheerst bij de Ajax-directeur. "Het niveau van het elftal gaat omhoog. Dat zie je ook aan de jeugdspelers, die de stappen ook maken. Devyne Rensch die boven komt drijven, Ryan Gravenberch die dat doet en Jurriën Timber die het fantastisch doet. Dat zijn de mooie dingen." Komend seizoen hoopt Van der Sar dat Ajax overwintert in de Champions League. "Kampioen worden is ook volgend jaar natuurlijk weer heel belangrijk. We begroten op het spelen van Champions League, dus als je dat niet hebt zit je met een groot gat."