Voormalig Feyenoord-verzorger Fred Zwang (57) overleden

Maandag, 24 mei 2021 om 11:07 • Laatste update: 09:15

Fred Zwang is in de nacht van zondag op maandag op 57-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een hersentumor, zo maakt Feyenoord via de officiële kanalen bekend. Zwang was 24 jaar bij Feyenoord werkzaam als verzorger, aanvankelijk binnen de jeugdopleiding en tussen 2009 en 2019 bij het eerste elftal.

Zwang volgde de opleiding tot sportmasseur en werkte bij verschillende amateurclubs, voordat hij in 1995 bij Feyenoord terechtkwam. Hij combineerde de functie binnen de jeugdopleiding met een baan als anesthesiemedewerker in het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht. In 2009 volgde Zwang Gerard Meijer op, die na vijftig jaar stopte als verzorger. Zwang werkte tien jaar fulltime voor Feyenoord, waarna hij er in 2019 voor koos om weer als anesthesiemedewerker aan de slag te gaan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ik beschouw het als een grote eer om voor deze club te hebben mogen werken. Al die jaren heb ik dat met heel veel plezier gedaan. Nu kies ik voor wat meer regelmaat en tijd om bij mijn gezin te kunnen zijn. Ik ben de club dankbaar voor de mooie tijd die ik hier heb meegemaakt”, zei Zwang bij zijn afscheid van Feyenoord. Toen bekend werd dat Zwang een ongeneeslijke hersentumor had, werd duidelijk dat de spelers van Feyenoord hem nog niet vergeten waren.

Verschillende (oud-) spelers van Feyenoord deelden via social media de inzamelingsactie van zijn broer Jan Willem voor de KWF kankerbestrijding. Via een online veiling van voetbalshirts van bekende spelers en andere voetbalattributen bij amateurclub VVGZ uit Zwijndrecht werd 53.800 euro opgehaald voor hersentumorcentrum Erasmus MC, Support Casper én Roparunteam Albert Schweitzer ziekenhuis. Zwang laat een vrouw en drie kinderen achter.