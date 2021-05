Lang, Reis en Zeefuik haken af voor EK met Jong Oranje

Maandag, 24 mei 2021 om 11:03 • Yanick Vos • Laatste update: 09:36

Noa Lang, Deyovaisio Zeefuik en Ludovit Reis zijn afgehaakt voor het EK met Jong Oranje. De KNVB meldt maandag dat Lang en Zeefuik niet wedstrijdfit zijn, terwijl Reis op 27 en 30 mei nog clubverplichtingen heeft met VfL Osnabrück in de play-offs om promotie en degradatie. Trainer Erwin van de Looi heeft Kaj Sierhuis (Stade de Reims) en Mats Knoester (Heracles Almelo) opgeroepen als vervangers.

Jong Oranje overleefde eind maart de groepsfase en neemt het in de kwartfinales op maandag 31 mei op tegen Jong Frankrijk. Van de Looi heeft door het wegvallen van het drietal en het oproepen van Sierhuis en Knoester nu de beschikking over 22 spelers. Met name het wegvallen van Lang is een hard gelag voor Jong Oranje. Hij heeft een sterk seizoen met Club Brugge achter de rug en wordt gezien als een van de beste spelers van de selectie.

De aanvallende middenvelder annex buitenspeler speelde het afgelopen seizoen een belangrijke rol in het behaalde kampioenschap met de Belgische topclub. De groepsfase van het EK verliep voor Lang ook al niet zoals gehoopt. In de wedstrijd tegen Jong Duitsland (1-1) raakte hij geblesseerd aan zijn bovenbeen, waardoor hij de laatste groepswedstrijd tegen Jong Hongarije (6-1 winst) moest laten schieten.

Als de ploeg van Van de Looi erin slaagt om Jong Frankrijk uit te schakelen, wacht in de halve finale een confrontatie met de winnaar van het duel tussen Jong Denemarken en Jong Duitsland. De halve finale staat voor woensdag 3 juni op het programma in Aréna Sóstó in Székesfehérvár. De finale is op 6 juni om 21.00 uur in Stadion Stožice in Ljubljana. De mogelijke tegenstanders zijn Spanje, Kroatië, Portugal en Italië.

De volledige selectie van Jong Oranje:

Doel: Justin Bijlow (Feyenoord), Maarten Paes (FC Utrecht), Kjell Scherpen (Ajax)

Verdediging: Mitchel Bakker (Paris Saint-Germain), Sven Botman (Lille OSC), Danilho Doekhi (Vitesse), Tyrell Malacia (Feyenoord), Devyne Rensch (Ajax), Perr Schuurs (Ajax), Jordan Teze (PSV), Mats Knoester (Heracles Almelo)

Middenveld: Abdou Harroui (Sparta Rotterdam), Ferdi Kadioglu (Fenerbahçe), Azor Matisuwa (FC Groningen), Jurgen Ekkelenkamp (Ajax), Dani de Wit (AZ)

Aanval: Myron Boadu (AZ), Brian Brobbey (Ajax), Javairo Dilrosun (Hertha BSC), Justin Kluivert (AS Roma), Kaj Sierhuis (Stade de Reims), en Calvin Stengs (AZ).