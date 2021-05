Mundo Deportivo herhaalt interesse van Barcelona in ‘goedkope optie’ bij Ajax

Maandag, 24 mei 2021 om 10:14 • Chris Meijer • Laatste update: 08:26

Mundo Deportivo brengt Lisandro Martínez maandagochtend opnieuw in verband met Barcelona. De Catalanen zijn op zoek naar een linksbenige centrumverdediger en hebben daar een bescheiden budget voor. Waar Pau Torres van Villarreal te duur is, wordt Martínez met een vraagprijs van 25 miljoen euro wél als betaalbaar bestempeld.

De Spaanse sportkrant linkte Martínez eerder al aan Barcelona, toen hij in een rijtje werd gezet met Marcos Senesi (Feyenoord), Aïssa Mandi (Real Betis), Jorge Cuenca (door Villarreal verhuurd aan Almería) en Alessio Romagnoli (AC Milan). Deze vijf verdedigers werden als relatief ‘goedkoop’ bestempeld en Mundo Deportivo schrijft dat Martínez nog altijd nadrukkelijk in de gaten wordt gehouden door Barcelona.

Barcelona zou het liefst Torres binnenhalen, maar men acht de 24-jarige centrumverdediger onhaalbaar. De zevenvoudig Spaans international heeft bij Villarreal nog een contract tot medio 2024 en de Europa League-finalist zou voor de zelfopgeleide verdediger een veelvoud vragen van die 25 miljoen euro die Martínez moet kosten. Om die reden heeft Barcelona de aandacht verlegd naar de 23-jarige verdediger van Ajax.

Mundo Deportivo haalt bovendien aan dat de verstandhouding tussen Ajax en Barcelona uitstekend is. Het contract van de Argentijn in Amsterdam loopt voorlopig nog door tot medio 2023, terwijl Ajax een optie heeft om een jaar langer door te gaan met Martínez. Ajax nam Martínez in de zomer van 2019 voor zeven miljoen euro over van Defensa y Justicia. Sindsdien speelde de enkelvoudig international van Argentinië 83 officiële wedstrijden voor Ajax.

Samuel Umtiti

Tegelijkertijd is Samuel Umtiti volgens Mundo Deportivo niet van plan om Barcelona te verlaten. De 27-jarige centrumverdediger wordt de afgelopen tijd nadrukkelijk gelinkt aan een zomers vertrek bij de Catalanen, maar hij heeft de intentie om te blijven. Umtiti speelde mede door blessureleed dit seizoen slechts zestien officiële wedstrijden en ligt nog vast tot medio 2023. Met de transfervrije Eric García gaat Barcelona overigens spoedig een nieuwe (rechtsbenige) centrumverdediger verwelkomen.