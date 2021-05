Rudi Garcia laat Olympique Lyon na interne onenigheid achter zich

Maandag, 24 mei 2021 om 09:04 • Chris Meijer

Rudi Garcia vertrekt komende zomer bij Olympique Lyon, zo kondigde de oefenmeester aan op de persconferentie na afloop van het met 2-3 verloren duel met OGC Nice. Les Gones liepen door de nederlaag een Champions League-ticket mis en de 57-jarige trainer was al in het bezit van een aflopend contract. Garcia kan bij Lyon ogenschijnlijk niet door één deur met sportief directeur Juninho Pernambucano, zo schrijft L’Équipe.

“Ik wilde de club achterlaten met een Champions League-ticket en dat is niet gelukt. Dit is het slechtste scenario. We waren te kwetsbaar bij de standaardsituaties, iets dat normaal gesproken ons sterkste punt is. Ik zal hier volgend seizoen niet zijn. Dat heb ik al wat langer geleden voor mezelf besloten, omdat ik niet onder de huidige voorwaarden bij Lyon kan blijven werken. Dit is niet de plek en het moment om het uit te leggen, maar ik zal niet verdergaan”, zo tekent L’Équipe op uit de mond van Garcia.

“Als de president me morgen toch iets voorstelt, zal ik geen kandidaat zijn om mezelf op te volgen”, benadrukte Garcia. Lyon eindigde als vierde in de Ligue 1, achter Lille OSC, Paris Saint-Germain en AS Monaco. “Er is geen verklaring voor. Dit is ook mijn schuld. Het is vreselijk. Verbazingwekkend, dat is het woord. We konden ons niveau aan de bal niet halen. We waren niet agressief genoeg. Los van Rayan Cherki hebben de invallers niks gebracht, het niveau zakte zelfs na de wissels.”

Garcia stond sinds oktober 2019 aan het roer bij Lyon. Les Gones eindigden vorig seizoen als zevende, terwijl de werkgever van de eveneens vertrekkende Memphis Depay deze jaargang lang meedeed om de landstitel. Garcia werkte eerder bij Saint-Étienne, Dijon, Le Mans, Lille, AS Roma en Olympique Marseille.