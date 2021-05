Depay krijgt plek in Team van het Seizoen en wint individuele prijs

Maandag, 24 mei 2021 om 08:25 • Yanick Vos • Laatste update: 06:58

Memphis Depay is opgenomen in het Team van het Seizoen van de Ligue 1. De aanvoerder van Olympique Lyon vormt de voorhoede samen met Neymar en Kylian Mbappé van Paris Saint-Germain. Depay heeft zondagavond ook een individuele prijs ontvangen. Door zijn twee assists tegen OGC Nice (2-3 verlies) eindigde hij op twaalf assists, meer dan welke speler in de Ligue 1 dan ook. Daarom kreeg hij de ‘Trophée de meilleur passeur’, de prijs voor de beste passer.

De 27-jarige Depay kan terugkijken op een goed seizoen in de Franse competitie. Dankzij zijn twaalf assists en twintig doelpunten heeft hij als enige Nederlander een plek afgedwongen in het Team van het Seizoen. Lille OSC-verdediger Sven Botman, die zondagavond kampioen werd, leek ook een kanshebber. In het centrum van de verdediging is echter gekozen voor het PSG-duo Presnel Kimpembe en Marquinhos.

????????-???????? ?????????? ?? ????????/?????????? Découvrez en exclusivité le casting XXL de votre série préférée ! #TropheesUNFP pic.twitter.com/op7rQ2EFL0 — UNFP (@UNFP) May 23, 2021

Notre capitaine @Memphis a reçu son trophée de meilleur passeur de la @Ligue1UberEats ! Merci @Memphis ! ???? pic.twitter.com/N78CGxwbLd — Olympique Lyonnais (@OL) May 23, 2021

Hoewel Lille erin slaagde om PSG van de vierde landstitel op rij te houden, zijn er met Reinildo Mandava en Benjamin André slechts twee spelers van de kersverse landskampioen opgenomen in het Team van het Seizoen. De 22-jarige Kylian Mbappé is uitgeroepen tot Speler van het Jaar. De Frans international was in de competitie goed voor 27 doelpunten en 7 assists namens de nummer twee van de Ligue 1.

Depay speelde zondagavond zijn laatste wedstrijd voor Lyon. Hij heeft een aflopend contract, waardoor hij transfervrij op zoek kan naar een nieuwe club. In totaal speelde de Oranje-international 177 wedstrijden voor Lyon, waarin hij 76 keer tot scoren kwam en 55 assists verzorgde.