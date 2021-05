Van Hanegem plaatst vraagtekens bij twee analisten: ‘Dat slaat nergens op’

Maandag, 24 mei 2021 om 08:48

Willem van Hanegem vindt het mooi dat Dick Advocaat zondag na de wedstrijd tussen Feyenoord en FC Utrecht (2-0) in tranen het veld verliet. De 73-oefenmeester coachte in De Kuip na 41 jaar de laatste wedstrijd in zijn trainersloopbaan. “Zo is hij en hij hoeft dat helemaal niet te verbergen. Voor niemand niet. Ik kan zelf ook emotioneel worden, maar bij Dick kwamen de tranen altijd nog eerder”, schrijft Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad.

Van Hanegem is van mening dat Advocaat bij Feyenoord teveel ‘speelde om niet te verliezen’. “Ik denk echt dat er iets meer kwaliteit in Feyenoord zit dan hij deed voorkomen. Aan de andere kant heeft hij enorme pech gehad want Feyenoord zonder publiek is alsof je met een man minder speelt. Dat heeft punten gekost”, stelt de oud-international. Van Hanegem haalt aan dat Advocaat geen ‘avontuurlijke trainer’ is geweest.

“Pierre van Hooijdonk noemt hem Old Skool. Hij moest meer analyseren met videobeelden. Dat kunnen anderen toch doen? Tegenwoordig lopen er zoveel mensen rond in de technische staf”, geeft Van Hanegem te kennen. “Dick was ook gepikeerd omdat Leonne Stentler had aangegeven dat Dick het allemaal niet meer wist als hij tegen twee spitsen moest spelen. Dat vond ik raar van haar, ik vond juist dat Stentler vaak zinnige dingen zei. Maar aan tafel bij praatprogramma’s maken ze elkaar allemaal gek om iets opvallends te roepen. Advocaat is meer dan veertig jaar trainer en was jarenlang speler.”

“Natuurlijk weet hij exact hoe hij tegen één, twee, drie of vier spitsen moet spelen”, gaat Van Hanegem verder. Hij benadrukt dat Advocaat ‘gewoon voorzichtig’ is. “Als je constateert dat hij liever achterover leunde dan vooruit ging, dan heb je gelijk. Maar dat Old Skool en niet weten hoe tegen twee spitsen te spelen, dat slaat nergens op. Ja, het voetbal gaat Advocaat nog missen. Maar andersom ook.”