Van Hooijdonk krijgt onvermijdelijke vraag: ‘Aan het publiek ligt het niet’

Maandag, 24 mei 2021 om 07:43 • Yanick Vos • Laatste update: 05:59

Sydney van Hooijdonk heeft zondagavond mogelijk zijn laatste wedstrijd voor NAC Breda gespeeld. Door een 1-2 thuisnederlaag tegen NEC liep het team van trainer Maurice Steijn promotie naar de Eredivisie mis. Diep teleurgesteld verscheen de spits, die als invaller voor de gelijkmaker tekenen, na afloop voor de camera van Voetbalzone. Van Hooijdonk sprak zijn teleurstelling uit, was lovend over de supporters en ging in op zijn sportieve toekomst.

