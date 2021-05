Deze veertien potentiële EK-gangers melden zich vanmiddag in Zeist

De voorbereiding op het EK gaat voor het Nederlands elftal vandaag officieel van start. Om 13.00 uur verwacht bondscoach Frank de Boer zijn eerste veertien spelers in Zeist, voor een trainingsstage van drie dagen. Nog acht spelers moeten afvallen van de 34-koppige voorselectie. Aanstaande woensdag maakt de keuzeheer zijn 26-koppige EK-selectie bekend.

Volgens De Telegraaf melden aan het begin van de middag elf spelers uit de Eredivisie zich vandaag in Zeist, plus Norwich City-keeper Tim Krul en twee spelers die in Rusland actief zijn: Quincy Promes (Spartak Moskou) en Tonny Vilhena (FK Krasnodar). Steven Berghuis, Marco Bizot, Denzel Dumfries, Cody Gakpo, Ryan Gravenberch, Davy Klaassen, Teun Koopmeiners, Donyell Malen, Maarten Stekelenburg, Jurriën Timber en Owen Wijndal zijn de overige spelers die zich melden. Daley Blind, nog altijd herstellende van een enkelblessure, meldt zich later.

Later op de dag werken de genoemde spelers de eerste training af op weg naar het EK, dat voor Nederland op 13 juni van start gaat met een wedstrijd tegen Oekraïne. Daarna volgen groepsduels met Oostenrijk (17 juni) en Noord-Macedonië (21 juni). Nadat De Boer zijn definitieve EK-selectie bekend heeft gemaakt, melden de beschikbare internationals zich aanstaande vrijdag in Zeist. Vrijdagmiddag en zaterdagochtend wordt nog getraind op Nederlandse bodem, waarna de selectie afreist naar het Portugese Lagos. Op woensdag 2 juni staat een oefenwedstrijd tegen Schotland op het programma. Op zondag 6 juni oefent het Nederlands elftal tegen Georgië.

In de voorbereiding wil de bondscoach de basis leggen voor een succesvol toernooi, waar hij mikt op minimaal de halve finale. “Maar dan moet álles meezitten”, liet hij optekenen in het Algemeen Dagblad. De Boer wil bovendien dat zijn ploeg is in staat is om op verschillende manieren te spelen. “Ik wil dat we straks heel snel kunnen schakelen. Oók tijdens wedstrijden. Van 4-3-3 naar 5-3-2 of 3-5-2 of 3-4-3. In de voorbereiding gaan we proberen dat erin te krijgen. Dat heb ik met een aantal spelers al besproken.”



De volledige voorselectie:

Doel: Marco Bizot (AZ), Jasper Cillessen (Valencia), Tim Krul (Norwich City), Maarten Stekelenburg (Ajax)

Verdediging: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Denzel Dumfries (PSV), Hans Hateboer (Atalanta), Rick Karsdorp (AS Roma), Matthijs de Ligt (Juventus), Jeremiah St. Juste (FSV Mainz 05), Kenny Tete (Fulham), Jurriën Timber (Ajax), Joël Veltman (Brighton & Hove Albion), Stefan de Vrij (Internazionale), Owen Wijndal (AZ)

Middenveld: Donny van de Beek (Manchester United), Ryan Gravenberch (Ajax), Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (AZ), Marten de Roon (Atalanta), Tonny Vilhena (FK Krasnodar), Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Aanval: Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Anwar El Ghazi (Aston Villa), Cody Gakpo (PSV), Luuk de Jong (Sevilla), Donyell Malen (PSV), Memphis Depay (Olympique Lyon), Quincy Promes (Spartak Moskou) en Wout Weghorst (VfL Wolfsburg)