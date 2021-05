NEC-trainer trapt op de rem: ‘Hij moet het eerst in de Eredivisie laten zien’

Maandag, 24 mei 2021 om 06:58 • Yanick Vos • Laatste update: 05:08

NEC keert na vier seizoenen terug in de Eredivisie. De ploeg van Rogier Meijer won zondag met 1-2 van NAC Breda in de finale van de Keuken Kampioen Play-offs. De trainer is dolgelukkig met de promotie en was na afloop lovend over zijn ploeg. Om een uitspraak van NEC-uitblinker Jordy Bruijn kan Meijer wel lachen. Met een knipoog liet Bruijn na de promotie weten dat hij wel naar Barcelona zou willen. De trainer denkt dat de oud-Ajacied er goed aan doet om het eerst een seizoen in de Eredivisie te proberen, alvorens hij een volgende stap zet.

NEC-trainer Meijer lacht geruchten weg: 'Die blijft gewoon'