Gennaro Gattuso vertrekt bij Napoli na onenigheid met Aurelio De Laurentiis

Zondag, 23 mei 2021 om 23:54 • Dominic Mostert

Gennaro Gattuso gaat Napoli verlaten, zo bevestigt voorzitter Aurelio De Laurentiis zondagavond na de wedstrijd tegen Hellas Verona (1-1). Het contract van de trainer liep aan het einde van het seizoen af en wordt niet verlengd door Napoli. De club liep door het gelijkspel kwalificatie voor de Champions League mis, maar de verwachting was dat Gattuso hoe dan ook zou vertrekken. De trainer leefde op gespannen voet met De Laurentiis.

"Lieve Rino, ik ben blij dat ik de laatste twee jaar met je heb doorgebracht", schrijft De Laurentiis op Twitter. "Bedankt voor het werk dat je hebt verricht. Ik wens je het beste in het vervolg van je carrière. Een grote knuffel voor jou, je vrouw en je kinderen. Aurelio De Laurentiis." Ondanks de lieve woorden is de pers in Italië ervan overtuigd dat Gattuso en De Laurentiis niet met elkaar door één deur konden. In oktober vorig jaar leek de clublegende van AC Milan zijn contract in Napels nog met twee jaar te gaan verlengen, maar de sportieve prestaties werden een stuk wisselvalliger en ook de relatie tussen Gattuso en De Laurentiis bekoelde.

De afgelopen maanden schreven Italiaanse media al over het naderende afscheid van Gattuso. Volgens de berichtgeving spraken De Laurentiis en Gattuso elkaar de afgelopen maanden niet. Gattuso sprak in januari openlijk zijn onvrede uit over berichtgeving dat De Laurentiis met nieuwe kandidaat-trainers had gesproken. De voorzitter zou op het punt hebben gestaan om de oud-middenvelder te ontslaan en sprak naar verluidt met Rafael Benítez en Maurizio Sarri, al kwam het niet tot een trainerswissel. Ook toen de sportieve prestaties vanaf maart aanzienlijk verbeterden en Napoli afkoerste op Champions League-voetbal, bleef de relatie tussen trainer en preses bekoeld.

Gattuso kwam in december 2019 aan het roer te staan bij Napoli. Hij werd aangesteld als opvolger van de ontslagen Carlo Ancelotti. Op dat moment stond Napoli zevende in de competitie en dat werd ook de eindklassering onder Gattuso. Wel won hij de finale van de Coppa Italia na strafschoppen van Juventus. Dit seizoen eindigde hij met Napoli als vijfde in de Serie A, reikte hij tot de halve finale van de Coppa Italia en de zestiende finales van de Europa League, terwijl Juventus te sterk bleek in de strijd om de Supercoppa. Gattuso was eerder trainer bij FC Sion, Palermo, OFI Crete, Pisa en AC Milan.