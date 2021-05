Lucas Piazon speelt hoofdrol in krankzinnige bekerfinale met drie keer rood

Zondag, 23 mei 2021 om 23:45 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:00

SC Braga heeft zondagavond ten koste van Benfica beslag gelegd op de Taça de Portugal. Na ruim een kwartier spelen kwam de ploeg van trainer Jorge Jesus met tien man te staan, waardoor Braga eigenlijk niet meer in de problemen kwam en een 2-0 zege boekte. Voormalig Vitessenaar Lucas Piazon speelde een hoofdrol, daar hij van grote afstand de 1-0 aantekende en in de slotminuut een rode kaart kreeg na een aanvaring met Adel Taarabt. Het was na de eindzeges in 1965/66 en 2015/16 de derde keer in de clubgeschiedenis dat de beker gepakt werd.

Benfica schoot met offensieve plannen uit de startblokken. Onder meer Alex Grimaldo en Pizzi namen het vijandige doel onder vuur, maar beide pogingen leverden niet het gewenste resultaat op. In de zeventiende speelminuut kreeg het duel een abominabele wending voor Benfica. Abel Ruiz werd na een lange bal van achteruit alleen richting doelman Helton Leite gestuurd. Laatstgenoemde kwam ver en wild uit zijn doel en haalde de spits van Braga met een sliding onderuit. Het was voor arbiter Nuno Almeida reden genoeg om een directe rode kaart te trekken.



Desalniettemin leek Benfica de 0-0 tussenstand tot aan het rustsignaal vast te houden, maar op slag van rust sloeg Braga toch nog toe. De ingevallen doelman Odisseas Vlachodimos kwam ver zijn doel uit om een dieptepass van Tormena onschadelijk te maken, maar de sluitpost raakte de bal verkeerd en speelde Piazon recht in de voeten. De aanvallende middenvelder zag dat Vlachodimos niet op tijd terug kon keren in zijn doel en schoot vanaf circa dertig meter de 1-0 tegen de touwen. Het onmachtige Benfica wist in het tweede bedrijf geen gevaar meer te stichten.

Uiteindelijk viel het doek vijf minuten voor tijd definitief. Het was Ricardo Horta die op aangeven van Ricardo Esgaio met een vernietigend schot de 2-0 aantekende. Het duel kreeg nog een opmerkelijk slot. In de vierde minuut van de blessuretijd kreeg Piazon een directe rode kaart, nadat hij Adel Taarabt, die overigens ook van het veld gestuurd werd vanwege zijn overtreding, fysiek te lijf ging.