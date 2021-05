‘Misschien komen er nog wat panda’s bij, als Boekhoorn echt gaat strooien’

NEC keert na vier seizoenen terug in de Eredivisie. De ploeg van trainer Rogier Meijer won zondag met 1-2 van NAC Breda in de finale van de Keuken Kampioen Play-offs. NEC hoopt onder aanvoering van geldschieter Marcel Boekhoorn uit te groeien tot een stabiele Eredivisionist; de miljardair, eigenaar van Ouwehands Dierenpark, is van plan om een miljoeneninjectie in de club te doen. Rens van Eijden heeft die berichtgeving meegekregen en denkt dat 'alle euro's welkom zijn' om NEC in sportief opzicht vooruit te helpen.

Van Eijden over komst Boekhoorn bij NEC: 'Euro's zijn welkom in de Eredivisie'