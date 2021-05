Juventus ten koste van Napoli naar CL; Marten de Roon duwt scheidsrechter

Zondag, 23 mei 2021 om 22:52 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:06

Juventus heeft zich ternauwernood geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. De ploeg van trainer Andrea Pirlo won op de slotdag in de Serie A met 1-4 van Bologna en passeerde Napoli, dat punten verspeelde tegen Hellas Verona (1-1). Juventus eindigt als vierde. AC Milan won met 0-2 van Atalanta en nam daardoor de tweede plek over van de concurrent. Milan was voorafgaand aan de speelronde ook niet zeker van een klassering in de top vier, maar mag zich nu na acht jaar weer melden op het hoogste podium in Europa. Marten de Roon ontving een rode kaart.

Bologna – Juventus 1-4

Juventus moest winnen om uitzicht te houden op deelname aan de Champions League, maar begon opvallend genoeg zonder Cristiano Ronaldo aan de wedstrijd. De aanvaller begon op de bank. Sportief directeur Fabio Paratici insinueerde voor de wedstrijd dat er sprake was van vermoeidheid, al zei hij dat niet expliciet. Ondanks de absentie van Ronaldo was aan scorend vermogen geen gebrek bij Juventus. Halverwege de wedstrijd leidde la Vecchia Signora al met 0-3; de doelpunten werden gemaakt door Federico Chiesa, Álvaro Morata en Adrien Rabiot. De eerste treffer viel in de zesde minuut. Dejan Kulusevski veroverde de bal in het vijandelijke strafschopgebied en verstuurde een strakke pass richting Rabiot, wiens inzet via de uitgekomen keeper Lukasz Skorupski op de lat belandde. In de rebound sloeg Chiesa van dichtbij toe. Na een klein halfuur verdubbelde Morata de marge, al kwam het doelpunt grotendeels op het conto van Paulo Dybala.

De Argentijn draaide Jerdy Schouten dol in het strafschopgebied en wipte de bal op het hoofd van Morata, die voor de doellijn kon binnenknikken. Op slag van rust was Rabiot het eindstation van een vlotte aanval en zorgde hij oog in oog met doelman Skorupski voor de 0-3. In de pauze werd Matthijs de Ligt naar de kant gehaald. De verdediger hield pijn over aan een duel met Rodrigo Palacio. Twee minuten na de onderbreking verdubbelde Morata zijn eigen doelpuntenproductie. De spits ontving een lange crosspass van keeper Wojciech Szczesny, nam de bal voortreffelijk aan, stormde af op het doel van Bologna en scoorde met een laag schot. Enkele minuten voor tijd deed Bologna iets terug via een diagonaal schot van Riccardo Orsolini in de linkerhoek. Dybala trof aan de overzijde nog de paal.

Napoli - Hellas Verona 1-1

De thuisploeg was in het eerste bedrijf vrij machteloos en het ontbrak aan creativiteit om door de stabiele defensie van Verona te breken. Onder meer Piotr Zielinski en Lorenzo Insigne deelden speldenprikjes uit, maar beiden hadden het vizier niet op scherp staan. De eerste grote kans van de wedstrijd voor Verona werd na rust genoteerd. Na een razendsnelle counter kwam Federico Dimarco oog in oog te staan met doelman Alex Meret, die een fraaie redding in huis had op de inzet van de verdediger. Na een uur spelen opende Napoli de score. Verona slaagde er niet een een hoekschop van Insigne te verwerken, waardoor Amir Rrahmani de bal voor zijn voeten kreeg en overtuigend binnenschoot: 1-0.

Even later incasseerden de Napolitanen de pijnlijke gelijkmaker. Koray Günter stuurde Davide Faraoni weg met een lange bal van achteruit. De middenvelder klopte Elseid Hysaj op snelheid, creëerde ruimte voor het schot en schoot via de hand van Meret en de binnenkant van de paal de 1-1 binnen. Er volgde nog een slotoffensief van Napoli, maar de winnende treffer bleef uit. Door het puntenverlies eindigt de ploeg van trainer Gennaro Gattuso op de vijfde plek van de ranglijst en loopt het tickets voor de groepsfase van de Champions League mis.

Atalanta - AC Milan 0-2

Een penalty van Franck Kessié maakte het verschil in Stadio Atleti Azzurri d'Italia. Kort voor de pauze beging Joakim Maehle een charge op Theo Hernández, waarna Kessié aanlegde vanaf elf meter. De middenvelder schoot na een trage aanloop beheerst raak in de linkerhoek. Atalanta was in grote gedeeltes van de eerste helft de bovenliggende partij, maar Milan wist het gevaar van de thuisploeg te beperken. Door de voorsprong van Juventus wist Milan dat de wedstrijd gewonnen moest worden om in de top vier te eindigen. Atalanta vuurde weliswaar veel meer schoten af dan Milan, maar het aantal grote kansen was beperkt.

In de blessuretijd wist Milan de marge zelfs uit te breiden. De bezoekers kregen opnieuw een penalty van arbiter Maurizio Mariani, ditmaal toen Robin Gosens de bal tegen de arm kreeg in het strafschopgebied. Kessié zocht opnieuw een hoek uit na een trage aanloop en faalde niet. Kort daarvoor was De Roon met een rode kaart van het veld gestuurd. De middenvelder reageerde boos op de gegeven strafschop, leek de ingevallen Rade Krunic naar de grond te duwen en deelde daarna ook een zet uit aan de scheidsrechter. Door de overwinning eindigt Milan op de tweede plek, de hoogste eindklassering sinds het seizoen 2011/12.