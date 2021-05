Lille wint en onttroont Paris Saint-Germain als kampioen van Frankrijk

Zondag, 23 mei 2021 om 22:44 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:57

Lille OSC mag zich na tien jaar weer landskampioen van Frankrijk noemen. Het team van trainer Christophe Galtier maakte zondagavond geen fout in de uitwedstrijd tegen Angers en eindigde zodoende vóór Paris Saint-Germain, dat zelf tegelijkertijd bij Stade Brest als winnaar van het veld stapte en een punt achter de Noord-Fransen eindigde: 82 om 83 punten. AS Monaco gaat dankzij de derde plaats, 78 punten, de voorronde van de Champions League in. Olympique Lyon eindigde dankzij een vervelende thuisnederlaag tegen OGC Nice als vierde, 76 punten, en moet dus genoegen nemen met de Europa League.

Angers - Lille OSC 1-2

De start van de bezoekers, met Sven Botman in de basis, mocht er zijn. Na negen minuten zette Renato Sanches ineens een versnelling in, was hij niet van de bal af te krijgen en gaf hij een slimme steekpass. Jonathan David ontsnapte aan de buitenspelval en schoot de bal laag achter doelman Paul Bernardoni: 0-1. In de extra tijd van de eerste helft viel de 0-2. David zocht contact met Bernardoni toen hij de bal eigenlijk al te ver voor zich uit had gespeeld en de arbitrage trapte erin. Burak Yilmaz faalde vervolgens niet vanaf elf meter.

Dat leek uiteindelijk ook de eindstand in Angers te worden, waar het scorebord pas in de extra tijd weer in beweging kwam. De treffer van Angelo Fulgini was er echter een voor de statistieken: 1-2. Lille sluit het seizoen af met de beste defensie van de Ligue 1: slechts 23 tegendoelpunten in 38 duels (versus 28 van PSG). De Parijzenaars maakten wel liefst 22 doelpunten meer dan de landskampioen. Lille pakte in 2010/11 voor het laatst de landstitel en nadien mocht PSG zich op twee seizoenen na de beste club van Frankrijk noemen. In 2011/12 was Montpellier de verrassende kampioen en in 2016/17 streek AS Monaco met de eer.

Stade Brest - Paris Saint-Germain 0-2

Het team van Mauricio Pochettino ging met een minimale voorsprong de rust in, maar was op dat moment al op de hoogte van de stand van zaken in de wedstrijd van Lille. PSG liet na bijna twintig minuten een grote kans op de 0-1 liggen toen een duidelijke overtreding op Ángel Di Maria tot een strafschop leidde. Doelman Gautier Larsonneur daagde Neymar uit door meer naar de linkerhoek te staan, waarna de Braziliaan de bal uiteindelijk na een trage aanloop naast de rechterpaal schoof.

PSG kwam na 37 minuten op voorsprong toen Di Maria de bal uit een corner in het doel kreeg, met dank aan Romain Faivre. Hij veranderde de koers van de bal dusdanig dat hij Larsonneur het nakijken gaf: 0-1. In de tweede helft wilde PSG in ieder geval de zege veilig stellen, al verleende de thuisploeg allesbehalve medewerking. Het was uiteindelijk Kylian Mbappé die na voorbereidend werk van Di Maria de 0-2 op het scorebord zette. De ontwikkelingen in Angers waren echter voor PSG een streep voor de rekening.

Olympique Lyon - OGC Nice 2-3

De thuisploeg begon voortvarend aan de ontmoeting met Nice, dat na een kwartier spelen tegen een 1-0 achterstand aankeek. Memphis Depay, die voor het laatst het wedstrijdshirt van Lyon droeg, had vanaf de linkerkant van het veld een afgemeten voorzet in huis op Karl Toko Ekambi. De buitenspeler verlengde de bal met het hoofd en verschalkte Walter Benítez. Na een klein half uur spelen kwamen de bezoekers langszij. Pierre Lees-Melou bediende met een scherpe steekpass Kasper Dolberg, die het leer bij de tweede paal kon binnenglijden: 1-1. Vijf minuten voor het rustsignaal kwam Lyon opnieuw aan de leiding.

Depay haalde aan de linkerkant van de zestien de achterlijn en produceerde wederom een fraaie voorzet, die werd binnengeknikt door Ekambi: 2-1. Houssem Aouar dacht even later zelfs de 3-1 aan te tekenen, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Na de thee was Nice aan zet. In de vijftigste minuut kreeg Hassane Kamara de afvallende bal voor zijn voeten op circa dertig meter van het vijandige doel en vond vervolgens met een verwoestend schot de rechterkruising: 2-2. Na een klein uur spelen zetten de bezoekers de eindstand op het scorebord. Vanuit een vrije trap vanaf de linkerkant bediende Amine Gouiri William Saliba, die bij de tweede paal vrij de 2-3 kon binnenknikken. Lyon kwam niet meer langszij en eindigde door de nederlaag op de vierde plek van de ranglijst.

RC Lens - AS Monaco 0-0

De Monegasken leken goed uit de startblokken te schieten, daar Benoît Badiashile al na tien speelminuten het net vond. De verdediger scoorde echter vanuit buitenspelpositie: doelpunt afgekeurd. Na de mogelijkheid bleef Monaco de bovenliggende partij, maar de ploeg sprong onzorgvuldig om met de gecreëerde kansen. Tien minuten voor het eindsignaal deed Wissam Ben Yedder nog een serieuze duit in het zakje; zijn kopbal ging echter rakelings over. Namens Lens kwam Seko Fofana nog dicht bij een treffer, maar hij trof met zijn inzet van binnen de zestien de linkerpaal. Aan de stand op het scorebord kwam geen verandering meer.