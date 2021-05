Memphis Depay kondigt vertrek bij Lyon aan met afscheidsbericht

Zondag, 23 mei 2021 om 21:35 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:45

Memphis Depay heeft zondagavond officieel zijn vertrek bij Olympique Lyon aangekondigd. Via het Twitter-account van zijn club bedankt de 27-jarige aanvaller de supporters en de club, die hem ‘extra krachten’ gaven om beslissend te zijn. Depay heeft een aflopend contract dat hij, ondanks aandringen van voorzitter Jean-Michel Aulas, niet wil verlengen.

“Ik spreek rechtstreeks naar de supporters”, opent Depay. “Ik waardeer het echt wat jullie mij hebben meegegeven. Telkens wanneer ik in het stadion was, gaven jullie mij extra kracht om beslissend te zijn en op zoek te gaan naar goals en assists. Ik waardeer de sfeer in het stadion en dat is precies wat de club nodig heeft. We hebben echt ervaren dat we die sfeer nodig hebben. Ik heb erg genoten om voor jullie te mogen spelen.”



Le capitaine @Memphis a tenu à vous adresser un message avant son dernier match face à Nice ! ?????? MERCI ! ???#OLOGCN pic.twitter.com/s5ReYiqeXo — Olympique Lyonnais (@OL) May 23, 2021

“Een van de momenten die ik nooit zal vergeten was de wedstrijd tegen RB Leipzig”, vervolgt Depay, die refereert aan de ontmoeting in de groepsfase van de Champions League met de Duitse formatie in december 2019. In de zesde en beslissende groepswedstrijd zorgde Depay in de 82ste minuut voor de 2-2, waardoor Lyon zich plaatste voor de knockout-fase. “Het was een prachtig moment. Ik wil jullie bedanken voor het aanmoedigen en bedanken voor jullie steun aan het team. Ik wil jullie uit de grond van mijn hart bedanken voor jullie steun en voor alles", besluit de captain.

Depay kwam in januari 2017 over van Manchester United voor een bedrag van zeventien miljoen euro. In totaal speelde de Oranje-international 177 wedstrijden voor Lyon, waarin hij 76 keer tot scoren kwam en 53 assists verzorgde. Het voorbije jaar werd de spits veelvuldig in verband gebracht met Barcelona. Zondagavond speelt Depay tegen OGC Nice zijn laatste wedstrijd in het shirt van de nummer drie van de Ligue 1.