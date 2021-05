Emotionele Guardiola komt niet meer uit zijn woorden na vraag over Agüero

Zondag, 23 mei 2021 om 20:45 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:06

Josep Guardiola heeft zondagavond zeer emotioneel gereageerd op het aanstaande vertrek van Sergio Agüero. Voor de camera van Sky Sports barstte de manager van Manchester City in tranen uit na afloop van het duel met Everton (5-0). Het was de afscheidswedstrijd van de 32-jarige Agüero, die komende zomer de overstap lijkt te maken naar Barcelona.

“We houden zó veel van hem en hij is echt heel speciaal voor ons”, begon Guardiola met een brok in zijn keel. “Het is zo mooi. Hij heeft me enorm geholpen. We zullen hem nooit kunnen vervangen. Dat is gewoon onmogelijk. Hij is net als Joe Hart en David Silva één van de spelers die deze club gemaakt heeft. In twintig minuten heeft hij zijn kwaliteiten laten zien.”



?? "He's a special person for us." ?? Pep Guardiola gets emotional talking about Sergio Aguero leaving Manchester City pic.twitter.com/LoKM9wMJAR — Football Daily (@footballdaily) May 23, 2021

Agüero luisterde zijn laatste Premier League-wedstrijd voor Manchester City zondag op met twee doelpunten. Hij werd twintig minuten voor tijd als invaller binnen de lijnen gebracht en nam de 4-0 en 5-0 voor zijn rekening. Hij voerde zijn totaal daarmee op tot 184 Premier League-goals voor City, waarmee hij Wayne Rooney (183 voor Manchester United) voorbijstak als de speler met het meeste aantal doelpunten in de Premier League voor één club.

Ook ploeggenoot Phil Foden, die zelf de derde treffer van the Citizens tegen Everton verzorgde, kwam superlatieven tekort om de persoon en voetballer Aguëro te beschrijven. “Het is heel speciaal. Hij komt het veld op en scoort twee keer: dat betekent zó veel voor de fans. Ik zag hem spelen toen ik ballenjongen was en hij maakte veel doelpunten. Scoren is de moeilijkste taak in het voetbal en hij heeft het weet ik hoe lang gedaan. De spelers en de fans gaan hem enorm missen. Ik kijk erg tegen hem op en ik heb veel advies bij hem ingewonnen”, aldus Foden.