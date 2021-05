Liverpool eindigt als derde; verliezend Chelsea komt goed weg

Zondag, 23 mei 2021

Liverpool heeft zich zondag op de laatste speeldag van de Premier League van een plek in de top vier verzekerd. Het team van manager Jürgen Klopp won in eigen huis van Crystal Palace en eindigde zelfs op een derde plaats. De afgetreden landskampioen passeerde namelijk Chelsea, dat tegelijkertijd met 2-1 bij Aston Villa verloor. Een nederlaag zonder gevolgen voor de nummer vier, daar nummer vijf Leicester City tot tweemaal toe een voorsprong tegen Tottenham Hotspur weggaf en zelfs verloor. West Ham United was met 3-0 te sterk voor Southampton, eindigt als zesde en gaat de Europa League in.

Liverpool - Crystal Palace 2-0

De bezoekers, met Roy Hodgson voor het laatst op de bank, Jaïro Riedewald in de basis en Patrick van Aanholt als reserve, begonnen goed aan de wedstrijd op Anfield. Alisson werd in de eerste minuten aan het werk gezet door Wilfried Zaha en Andros Townsend en laatstgenoemde schoot de bal na een kwartier spelen maar millimeters naast het doel.

Liverpool, waar Georginio Wijnaldum als basiskracht zijn laatste wedstrijd speelde, schrok daarna wakker en was via een kopbal van Rhys Williams, over het doel, en een kans voor Mohamed Salah, gevolgd door een redding van doelman Vicente Guaita, dicht bij de 1-0. Crystal Palace maakte een weifelende indruk achterin en de openingstreffer viel uiteindelijk na 36 minuten spelen: de defensie kon een corner niet goed wegwerken, waarna Sadio Mané van dichtbij deed wat Roberto Firmino twee seconden daarvoor naliet.

Crystal Palace beperkte zich in de tweede helft vrijwel uitsluitend tot tegenhouden en kreeg uiteindelijk een kwartier voor tijd de 2-0 om de oren. Liverpool brak uit op rechts via Salah, waarna de bal uiteindelijk terechtkwam bij de vrijstaande Mané. Het gekraakte schot van de Senegalees belandde in het doel, tot opluchting van Klopp.

Aston Villa - Chelsea 2-1

Voorafgaand aan de laatste speelronde in de Premier League had Chelsea alles in eigen hand om deelname aan de Champions League veilig te stellen. Een overwinning op bezoek bij Aston Villa was voldoende voor de ploeg van Thomas Tuchel. De Duitse oefenmeester hield Hakim Ziyech op de bank en zag hoe beide ploegen moeite hadden om het duel naar zich toe te trekken in de beginfase. Mason Mount schoot vanaf de rand van de zestien naast en ook een poging van Bertrand Traoré kon niet tot doelpunt worden gepromoveerd. Diezelfde Traoré was op slag van rust wel trefzeker. De voormalig Ajacied liet zich bij een corner van Matt Tagett uitzakken rond de strafschopstip om met links via de onderkant van de lat Édouard Mendy kansloos te laten: 1-0.

Chelsea kwam bijzonder matig voor de dag en moest na de pauze verder zonder Mendy, die geblesseerd achterbleef in de kleedkamer en werd vervangen door Kepa Arrizabalaga. Laatstgenoemde kon al na vijf minuten in de tweede helft vissen, toen Traoré werd neergelegd door Jorginho en Anwar El Ghazi mocht aanleggen vanaf elf meter. De buitenspeler faalde niet en stuurde Kepa de verkeerde hoek in: 2-0. Chelsea leek niet veel later al terug te komen in het duel met een treffer van Timo Werner, maar de spits schoot raak uit buitenspelpositie en zag scheidsrechter Stuart Attwell de treffer annuleren. Tuchel bracht vervolgens Ziyech binnen de lijnen en zag hoe de aanvallende middenvelder twintig minuten voor tijd een belangrijk aandeel had bij de aansluitingstreffers.

Ziyech combineerde aan de rechterkant van het veld met Christian Pulisic, waarna laatstgenoemde de bal bij de tweede paal neerlegde voor Ben Chilwell. Voor de vleugelverdediger was het vervolgens een koud kunstje om de bal ineens in het lege doel te schuiven. Chelsea ging in de slotfase naarstig op zoek naar de gelijkmaker, maar slaagde daar niet in en mocht Tottenham Hotspur danken dat het Leicester City van een zege hield. César Azpilicueta zag in de slotminuut rood voor een slaande beweging richting Jack Grealish en kon vroegtijdig inrukken. De ploeg van Tuchel speelt volgende week de laatste wedstrijd van het seizoen, als in de finale van de Champions League Manchester City de tegenstander is.

Leicester City - Tottenham Hotspur 2-4

Met Steven Bergwijn in de basis stond de ploeg van manager Ryan Mason aan de aftrap in het King Power Stadium. De openingsfase was voor de neutrale kijker geen lust voor het oog en het duurde tot de zestiende minuut voordat het eerste serieuze gevaar gesticht werd. Toby Alderweireld beging in het strafschopgebied een overtreding op Jamie Vardy, maar in eerste instantie werd het moment genegeerd door arbiter Anthony Taylor. Op advies van de videoscheidsrechter gaf Taylor alsnog een penalty, die op overtuigende wijze benut werd door Vardy zelf: 1-0.

De eerste helft leek vervolgens als een nachtkaars uit te gaan, maar op slag van rust sloeg Tottenham nog toe. Na een geblokt schot van Matt Doherty kwam Heung-min Son in de gelegenheid om de bal vanaf de achterlijn opnieuw voor te brengen. Na een carambole voor het doel volleerde Harry Kane ter hoogte van de penaltystip raak: 1-1. Zeven minuten na rust kwam Leicester opnieuw aan de leiding. Davinson Sánchez trok Vardy onderuit in het zestienmetergebied, waarna Taylor een strafschop toekende. Wederom was het Vardy die doelman Hugo Lloris kansloos liet: 2-1.

Een klein kwartier voor tijd maakte Sánchez zijn fout goed. Na een corner van Son ging de voormalig Ajacied het duel aan met doelman Kasper Schmeichel, die volledig mistastte en de bal in eigen doel sloeg: 2-2. Het doelpunt gaf Tottenham vleugels, want drie minuten voor het einde van de reguliere speeltijd werd de winnende treffer gevonden. Gareth Bale, die was ingevallen voor Bergwijn, zette op aangeven van Kane de 2-3 op het scorebord. In de zesde minuut van de blessuretijd maakte Bale aan alle spanning een einde door de 2-4 aan te tekenen Het was de 37ste keer dat Kane betrokken was bij een doelpunt in het huidige Premier League-seizoen en verbeterde daarmee zijn persoonlijke record (36) uit het seizoen 2016/17. Dankzij de zege verzekerden the Spurs, die zevende eindigen, zich van een plek in de voorronde van de Conference League; Leicester eindigt op de vijfde plek en plaatst zich voor de groepsfase van de Europa League.

West Ham United - Southampton 3-0

Het bezoek begon sterk aan het duel met een goede mogelijkheid voor Takumi Minamino, maar moest toezien hoe West Ham na een half uur spelen de leiding nam. Het schot van Jarrod Bowen kon in eerste instantie nog worden gestopt door Alex McCarthy, maar op de rebound van Pablo Fornals had de goalie van Southampton geen antwoord. Toen diezelfde Fornals amper drie minuten later weer trefzeker was, leek het duel al voor rust beslist. Vladimír Coufal zorgde aan de rechterkant van het veld voor het voorbereidende werk, waarna Fornals aan één voetbeweging genoeg had om raak te schieten bij de eerste paal: 2-0. In het tweede bedrijf waren de betere kansen voor de bezoekers, maar breidde West Ham de score uit. Declan Rice genoot een vrije doortocht aan de rechterkant en schoot raak in de korte hoek: 3-0.

Leeds United - West Bromwich Albion 3-1

De thuisploeg dacht via Jack Harrison al in de zevende minuut op voorsprong te komen. Zijn treffer werd echter afgekeurd, daar Rodrigo eerder in de aanval buitenspel stond. De openingstreffer werd tien minuten later alsnog gevonden. Raphinha bediende uit een hoekschop Rodrigo, die overtuigend binnenknikte: 1-0. Het was alweer de negende assist voor Raphinha dit Premier League-seizoen. Jimmy Floyd Hasselbaink (13) was in het seizoen 1998/99 de laatste speler van Leeds die meer negen keer een doelpunt voorbereidde.

Drie minuten voor rust verdubbelde Leeds, waar Pascal Struijk op de bank zat, de voorsprong. Vanaf circa dertig meter mocht Kalvin Phillips aanleggen voor een vrije trap en hij verraste doelman Sam Johnstone in de linkerbenedenhoek met een venijnige stuit: 2-0. In het tweede bedrijf kwam Matt Phillips namens West Brom dicht bij de aansluitingstreffer, maar hij raakte de paal. De voorsprong liep twaalf minuten verder op door toedoen van Patrick Bamford. De clubtopscorer tekende vanaf elf meter de 3-0 aan. West Brom vond in blessuretijd nog een eretreffer: Hal Robson-Kanu zette de 3-1 eindstand op het scorebord. Leeds eindigt op de negende positie van de ranglijst; West Brom was al zeker van degradatie.

