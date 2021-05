Mimoun Mahi: ‘Ik denk dat het allemaal geen toeval is, dat is mijn mening’

Zondag, 23 mei 2021 om 18:02 • Dominic Mostert

FC Utrecht voelt zich benadeeld na de nederlaag tegen Feyenoord (2-0) in de finale van de play-offs om Europees voetbal. In de ogen van Utrecht verzuimde de arbitrage, onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler, in de eerste helft een rode kaart toe te kennen aan Leroy Fer na een stevige overtreding op Sander van de Streek. Bovendien meende Utrecht aanspraak te maken op een strafschop, toen Tyrell Malacia tegen het been van Adrián Dalmau trapte bij een poging de bal weg te schoppen.

Fer maakte in de slotfase van de eerste helft een harde overtreding op Van de Streek, door de middenvelder van achteren tegen de grond te werken. Videoscheidsrechter Martin van de Kerkhof was het echter met Higler eens dat een gele kaart voldoende was. "Ik verwacht bij de finale van de play-offs een arbiter, die dit soort keuzes goed kan maken", verzucht Mimoun Mahi na de wedstrijd. "Dan heb je ook nog een VAR erbij. Als je dan nog geen goede keuze kan maken, snap ik er helemaal niks van."

De VAR was zeker kopje thee aan het zetten ofzo. Hoezo is dit geen rood? Compleet belachelijk. Geen enkele intentie om bal te spelen, alleen om zn been te raken. Belachelijk. Donkerrood. #feyutr #var pic.twitter.com/r4NZOOE5Ie — Sieko Bos (@siekobos) May 23, 2021

"Als je ziet hoe Sander van de Streek op kniehoogte een zaag van achteren krijgt van Leroy Fer. Als een VAR dan niet durft in te grijpen, dan kun je die VAR beter thuis laten. Dan zie ik het nut er niet van. Een blinde kan zelfs zien dat dit een donkerrode kaart is", oordeelt Mahi, die een verband ziet tussen de arbitrale beslissingen en de strubbelingen over het vinden van een speeldatum voor de wedstrijd. "Ik denk dat het allemaal geen toeval is. Dat is mijn mening. Je ziet dat we uiteindelijk eerst daarin benadeeld zijn. We moesten het zelf doen op het veld, maar ook daarbij zijn we benadeeld. Dat is wel heel erg jammer."

René Hake, de trainer van Utrecht, vindt eveneens dat Fer met een rode kaart weggestuurd had moeten worden. "Ik begrijp niet waarom daar geen andere kaart voor wordt gegeven dan de gele. Ik heb het Higler nog gevraagd, maar hij zei: ’Ik heb het anders beoordeeld'", wordt Hake geciteerd door De Telegraaf. De oefenmeester is tevens van mening dat Utrecht na de pauze, bij een stand van 1-0, een penalty had verdiend. "Ik heb de beelden teruggezien en Adrian krijgt gewoon een trap. Zo hebben we ook genoeg strafschoppen tegen gekregen. Dan is het heel apart, dat daar nu helemaal geen aandacht voor is."