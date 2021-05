Twee promovendi naar Bundesliga zijn bekend na spectaculaire ontknoping

Zondag, 23 mei 2021

VfL Bochum keert na elf seizoenen terug in de Bundesliga. De club uit Noordrijn-Westfalen begon als koploper van de 2. Bundesliga aan de laatste speeldag en verdedigde die positie middels een 3-1 overwinning op SV Sandhausen. De druiven waren echter zuur voor Holstein Kiel, dat voor het eerst in de geschiedenis naar de Bundesliga hoopte te gaan. De club, die in het seizoen 2012/13 nog op het vierde niveau in de Regionalliga Nord speelde, gaf de tweede plek uit handen aan Greuther Fürth, dat met tien man een achterstand omboog tegen Fortuna Düsseldorf en daardoor na acht jaar weer terug is op het hoogste niveau.

Holstein Kiel kan nog steeds promoveren, maar zal in de play-offs moeten winnen van 1. FC Köln, de nummer zestien van de Bundesliga. Voorafgaand aan de laatste speelronde in de 2. Bundesliga was nog niemand zeker van promotie. Het gat tussen nummer één Bochum en nummer drie Greuther Fürth bedroeg weliswaar drie punten, maar het verschil in doelsaldo was minimaal (+25 om +24). Bochum moest dus minstens een punt pakken om zich te verzekeren van promotie; bij een overwinning zou de ploeg van trainer Thomas Reis ook zeker zijn van het kampioenschap.

VfL Bochum - SV Sandhausen 3-1

Bochum greep de leiding in minuut 29 via linksbuiten Milos Pantovic, die in het strafschopgebied werd gevonden door een voorzet van Simon Zoller en vervolgens raak kopte bij de tweede paal. Kevin Behrens maakte er na een uur echter 1-1 van, door de uitgekomen Patrick Drewes te omspelen en vanuit een scherpe hoek af te ronden. Anthony Losilla zorgde er met een rebound van dichtbij voor dat Bochum toch drie punten pakte. Rober Zulj besliste de wedstrijd daarna definitief. Bochum eindigt het seizoen met 67 punten en heeft daarmee drie punten meer verzameld dan nummer twee Greuther Fürth.

Greuther Fürth - Fortuna Düsseldorf 3-2

Greuther Fürth leek een verloren wedstrijd te spelen toen de ploeg halverwege met een man minder stond én tegen een 1-0 achterstand aankeek. Die achterstand kwam door een treffer van voormalig FC Utrecht-middenvelder Kristoffer Peterson in minuut 26; in de blessuretijd van de eerste helft ontving Anton Stach een directe rode kaart toen hij zijn noppen plantte op de enkel van Shinta Appelkamp. Na de pauze zorgde Branimir Hrgota voor de 1-1 uit een penalty die was toegekend na een handsbal van Christoph Klarer. Appelkamp maakte er daarna weer 1-2 van, maar met doelpunten van Julian Green en Dickson Abiama zette Greuther Fürth de indrukwekkende comeback in.

Holstein Kiel - SV Darmstadt 98 2-3

Holstein Kiel kwam in de achttiende minuut aan de leiding via Janni-Luca Serra. De spits werd niet in de gaten gehouden bij een indraaiende vrije trap van Alexander Mühling en kon rond de strafschopstip een kopbal genoeg richting meegeven om doelman Marcel Schuhen kansloos te laten. In de tweede helft kantelde Darmstadt de wedstrijd echter volledig: door een dubbelslag van competitietopscorer Serdar Dursun en een treffer van Immanuel Höhn werd het 1-3. Omdat Greuther Fürth bezig was aan een opmars, was die tussenstand niet voldoende om te promoveren. Holstein Kiel zocht dus naar een eigen ommekeer en kwam nog tot 2-3 via Fin Bartels, maar daar bleef het bij.