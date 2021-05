Internazionale haalt fors uit in historische Serie A-wedstrijd

Zondag, 23 mei 2021 om 16:55 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 16:58

Internazionale heeft het Serie A-seizoen op fraaie wijze afgesloten. Het team van trainer Antonio Conte was zondag op de laatste speeldag in eigen huis met liefst 5-1 te sterk voor Udinese, waar Bram Nuytinck en Jayden Braaf door blessureleed ontbraken, Marvin Zeegelaar in de basis stond en Thomas Ouwejan op de bank bleef. Inter, dat voor circa duizend personen in het Giuseppe Meazza speelde, is na zondag de eerste club met minimaal drieduizend duels in de Serie A achter zijn naam.

Inter, dat zonder Marcelo Brozovic en Matteo Darmian (beiden geschorst) aantrad, speelde geen briljante eerste helft, maar deed voldoende om met een comfortabele voorsprong van 2-0 het rustsignaal te halen. Na acht minuten was het raak via Ashley Young, die in zijn mogelijk laatste wedstrijd als Nerazzurro zijn eerste doelpunt van het seizoen maakte: na een goede één-twee met Lautaro Martinez passeerde hij doelman Juan Musso.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Vlak voor rust verscheen de 2-0 op het scorebord toen een vrije trap van Christian Eriksen van richting werd veranderd en achter Musso belandde. Tien minuten na rust stond Zeegelaar met een overtreding op Achraf Hakimi aan de basis van de 3-0: Martinez zette Musso vanaf elf meter op het verkeerde been. De voor Hakimi ingevallen Ivan Perisic was niet veel later het eindstation van een counter, waarbij hij de bal in de verre hoek achter Musso mikte: 4-0.

Romelu Lukaku, na de 3-0 ingevallen voor Martinez, pikte ook zijn doelpunt mee toen een bal van invaller Alexis Sánchez eerst tegen het aluminium ging en daarna via de borst van de verbijsterde Belg alsnog in het doel: 5-0. Een handsbal van Eriksen leidde enkele minuten later tot de 5-1 van Roberto Pereyra vanaf elf meter. Stefan de Vrij bleef negentig minuten op de bank bij Inter, dat het seizoen met 91 punten afsluit.