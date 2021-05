Jürgen Klopp: ‘Gini Wijnaldum, een LFC-legende voor nu en voor altijd’

In het programmaboekje voor het afsluitende competitieduel van Liverpool heeft Jürgen Klopp een ode aan Georginio Wijnaldum gebracht. De trainer houdt er rekening mee dat de middenvelder vanaf 17.00 uur zijn laatste wedstrijd ooit speelt voor Liverpool, als the Reds in eigen huis aantreden tegen Crystal Palace. Wijnaldum heeft een aflopend contract en wordt in verband gebracht met Barcelona en Bayern München.

In het programmaboekje schrijft Klopp over de belangen van de afsluitende wedstrijd tegen Crystal Palace. Bij een overwinning is Liverpool nagenoeg zeker van een plek in de top vier en daarmee kwalificatie voor de groepsfase van de Champions League. Klopp neemt echter ook de tijd om personen uit te lichten die het afgelopen seizoen belangrijk zijn geweest voor hem, onder wie Wijnaldum. "Gini Wijnaldum. Een LFC-legende voor nu en altijd. Wat deze persoon - deze prachtige, vrolijke, onbaatzuchtige persoon - voor onze club heeft betekend, kan ik niet in woorden beschrijven, omdat mijn Engels daar niet goed genoeg voor is, om eerlijk te zijn."

"Hij is een architect van ons succes. Dit Liverpool is gebouwd op zijn benen, longen, hersens en zijn grote, prachtige hart. Als - en het is nog steeds een kwestie van 'als' - hij vertrekt, dan vertrekt hij in de wetenschap dat wij als zijn ploeggenoten eeuwig dankbaar zullen zijn dat zo'n bijzonder persoon in ons leven is gestapt. Ik houd van hem en hij zal altijd familie van me zijn", besluit de Duitse oefenmeester, die Wijnaldum een basisplek heeft toegekend tegen Crystal Palace. Liverpool heeft evenveel punten als nummer vijf Leicester City, maar een beter doelsaldo (+24 om +20). Een overwinning is dus genoeg voor de vierde plaats, tenzij Leicester met zeer grote cijfers wint in de thuiswedstrijd tegen Tottenham Hotspur.

Wijnaldum nam vlak voor de wedstrijd de tijd om te klappen richting de supporters op Anfield. In een interview met Sky Sports wordt hij gevraagd of hij het programmaboekje heeft gelezen. "Nee! Hij (Klopp, red.) vroeg me al of ik het programmaboekje had gezien. "Nee", zei ik. Hij vroeg of ik het programmaboekje weleens lees. "Bijna niet", zei ik. Ik kijk naar de foto's, maar lees het nauwelijks. Hij zei dat ik het na de wedstrijd maar moet lezen. Het kan emotioneel worden, want de trainer en ik hebben een heel goede relatie. Ik heb nog nooit een betere relatie gehad met een trainer, denk ik."