Late treffer levert FC Twente Vrouwen kampioenschap op in de Eredivisie

Zondag, 23 mei 2021 om 16:31 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:41

FC Twente heeft zich zondagmiddag tot kampioen gekroond in de Eredivisie Vrouwen. De ploeg van Tommy Stroot was op eigen veld met 1-0 te sterk voor ADO Den Haag door een late treffer van Anna-Lena Stolze en zag achtervolger PSV punten verspelen tegen Ajax (3-2). Door de overwinning is Twente niet meer te achterhalen en reikte directeur amateurvoetbal Jan-Dirk van der Zee de schaal uit aan de ploeg uit Enschede.

Onder toeziend oog van vertrekkend bondscoach Sarina Wiegman deed ADO er alles aan om Twente van het kampioenschap af te houden. De ploeg van trainer Sjaak Polak weigerde mee te werken aan een titelfeest en kreeg in de eerste helft de beste mogelijkheid van de wedstrijd via Liz Rijsbergen, die Daphne van Domselaar op haar weg vond. Vervolgens kwam uit Amsterdam voor Twente het goede nieuws dat Ajax op voorsprong was gekomen tegen PSV.

In de tweede helft kwam Twente beter voor de dag en leek Fenna Kalma voor de openingstreffer aan te tekenen, maar de aanvaller wist de voorzet van invaller Lynn Wilms niet tot doelpunt te promoveren. Toen het duel vervolgens leek af te stevenen op een doelpuntloos gelijkspel, stelde Stolze de zege en het kampioenschap veilig. De aanvaller stond op de goede plek na een voorzet van Bente Jansen en schoot hard en hoog raak in het dak van het doel.

PSV kwam op bezoek bij Ajax nog wel terug van een 1-0 achterstand, maar moest uiteindelijk met 3-2 buigen en heeft daarmee een achterstand van vier punten op koploper Twente met nog één speelronde te gaan. Het is voor Twente de zevende keer dat er beslag wordt gelegd op het kampioenschap. De Enschedeërs waren tweemaal de beste in de BeNe-League en vijf keer in de Eredivisie.