Ronald Koeman neemt afscheid van spelers; media speculeren over premie

Zondag, 23 mei 2021 om 16:16 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 16:28

Ronald Koeman heeft zondagmorgen afscheid genomen van de spelersgroep van Barcelona. De Spaanse topclub speelde zaterdagavond bij Eibar (0-1 winst) de laatste wedstrijd van het seizoen en op zondagochtend stond een informele bijeenkomst op het trainingscomplex gepland. Koeman hield op het Ciudad Deportiva Joan Gamper een toespraak ten overstaan van de selectie, wenste de A-internationals succes op hun respectievelijke toernooien en hoopt de eerste spelers weer in de week van maandag 12 juli terug te zien. Het is onduidelijk of dat ook zal gebeuren.

"De huidige stand van zaken is dat er geen duidelijkheid is. Een dezer dagen komt er duidelijkheid na een gesprek met voorzitter Joan Laporta", vertelde Koeman zondag in gesprek met de NOS. “We hebben al met elkaar gesproken over de manier van spelen en we zijn al een tijdje bezig om de selectie te verbeteren voor het nieuwe seizoen.”

“Dat ziet er best goed uit met de heel beperkte financiële mogelijkheden. Ook dat is een probleem natuurlijk. Maar wij zijn aan de slag gegaan, tot iemand zegt dat het over is." Het contract van Koeman loopt nog een jaar door, maar het is allerminst zeker dat hij volgend seizoen nog steeds op de bank zit. Laporta kondigde onlangs grote veranderingen aan bij Barcelona en nam het in de media nog niet op voor zijn coach, tot ergernis van Koeman.

“Het heeft mij ook gestoord dat er nog geen duidelijkheid is, want dat moet er altijd zijn”, zegt hij. “Dat heb ik ook al aangegeven in Spaanse media. Twijfel over de toekomst is inherent aan ons vak en dat accepteer je, maar je moet hier de media niet de kans geven om op deze manier over de trainer te schrijven. De ene dag is Xavi de nieuwe trainer en de andere dag verlengt Xavi zijn contract in Qatar.”

“De volgende dag wordt Hansi Flick genoemd als nieuwe trainer en een dag later wordt hij bondscoach van Duitsland. Het is allemaal heel makkelijk. Er moet duidelijkheid komen”, besloot Koeman. Het is niet alleen onduidelijk of de Nederlander ook komend seizoen voor de selectie zal staan, maar ook welke spelers mogen gaan, zullen blijven of aangetrokken zullen worden. De namen van Memphis Depay, Sergio Agüero en Eric García zijn volop genoemd, maar Barcelona heeft nog geen officiële mededelingen gedaan.

Spaanse media schrijven zondag dat Koeman om ‘een logische reden’ nog geen duidelijkheid heeft. De Nederlander zou namelijk recht hebben op een ontslagpremie van acht miljoen euro en dat wil hij, zeker na zijn inspanningen en een uiteindelijk redelijk tot goed seizoen, absoluut toucheren als Laporta inderdaad ervoor kiest om voor een andere trainer aan te stellen. De ontslagpremie betekent echter meteen een fikse uitgave voor Laporta, die er ogenschijnlijk ook nog altijd niet in is geslaagd om Lionel Messi ervan te overtuigen om een nieuw contract met Barcelona te laten ondertekenen.