Guardiola lyrisch over Messi: ‘Slechts vier of vijf spelers hadden dat ook’

Zondag, 23 mei 2021 om 16:10 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:21

Josep Guardiola steekt nog maar eens de loftrompet over Lionel Messi. De huidige manager van Manchester City werkte bij Barcelona enkele jaren samen met de Argentijnse spelmaker en hij zag in die periode dagelijks dat Messi er met kop en schouders bovenuit stak. Guardiola is naast de voetballende kwaliteiten ook zeer onder de indruk van de mentale veerkracht van de 33-jarige aanvaller.

"Messi is echt de allerbeste", concludeert Guardiola in een Twitch-interview met onder meer oud-spelers Antonio Cassano en Christian Vieri. "Naast zijn kwaliteiten is zijn ongelooflijke mentaliteit ook bewonderenswaardig. In de vier seizoenen bij Barcelona waren er een hoop partijtjes op de training en Leo verloor er werkelijk geen een. En als hij een keer zou hebben verloren, dan was hij het veld afgelopen. Leo heeft die competitieve mentaliteit die maar vier of vijf spelers in de geschiedenis van het voetbal hebben gehad. Zulke spelers hebben iets extra's." De toekomst van Messi, die al eens bij Manchester City werd genoemd, is ongewis. De routinier heeft namelijk nog steeds niet besloten of hij langer bij Barcelona blijft spelen.

"We wisten allemaal dat Messi de beste was, maar we hadden destijds bij Barcelona nog zes of zeven heel goede spelers. En er waren ook spelers die niet aan de bak kwamen omdat hun concurrenten zo goed waren", voegt Guardiola daaraan toe. De keuzeheer van Manchester City voelt zich bevoorrecht dat hij toentertijd in Barcelona met zoveel talentvolle spelers mocht werken. "Ik had echt geluk dat ik daar tegelijkertijd met zoveel kampioenen was, zoals Sergio Busquets bijvoorbeeld. Alle middenvelders zouden zoals hem moeten zijn: weinig woorden en altijd met anderen bezig zijn. Rodri kan in zijn voetsporen treden."

Guardiola laat daarnaast zijn licht schijnen over het vak van trainer. Ondanks alle successen bij Barcelona, Bayern München en Manchester City blijft het soms een moeilijk beroep, zo benadrukt de Spaanse coach. "Het is gecompliceerd, want om de drie dagen moet je zeven tot acht spelers teleurstellen die eigenlijk niets fout gedaan hebben. Een landstitel bijvoorbeeld heeft weinig waarde als de relatie met de kleedkamer het hele jaar door dramatisch is. Het is een dagelijks gevecht en een trainer moet een bepaald pad inslaan dat het algemeen belang dient. Spelers luisteren wel naar je als ze spelen en er gewonnen wordt", aldus Guardiola, die gelijk twee leermeesters aanhaalt. "Johan Cruijff heeft mijn ogen geopend en Marcelo Bielsa is echt een cadeau voor het voetbal, dat zal ik blijven herhalen."