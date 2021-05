Gareth Bale uit kritiek richting Madrid: ‘Heeft hij iemand vermoord?’

Zondag, 23 mei 2021 om 15:07 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 15:29

Gareth Bale keert in de zomer in principe terug bij Real Madrid, na een seizoen op huurbasis bij Tottenham Hotspur. De veelzijdige linkspoot, die in juli 32 jaar wordt, heeft nog een contract voor een jaar met de Spaanse topclub. Het is nog onduidelijk in hoeverre beide partijen welwillend staan tegenover een hereniging. Bale weet in ieder geval wat hem te wachten staat als hij weer voet op Spaanse bodem zet. In een interview met The Times uit de Welshman kritiek op de media in Spanje.

“Ik weet wel wat de media dwars zit en ik weet uit goede bron dat het klopt. Ik gedroeg me niet zoals ik mij zogenaamd had moeten gedragen”, verzekert Bale in gesprek met het dagblad. “Maar ik ga mezelf niet veranderen, ik ben wie ik ben. Ik sta niet toe dat de media mijn leven verandert of de manier waarop ik dingen aanpak. En dat is reden waarom ik vaak het mikpunt van kritiek was.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Bale wordt bijvoorbeeld vaak verweten dat hij sinds zijn komst in 2013 van Tottenham Hotspur nog altijd amper een woord Spaans spreekt. Dat ontkent hij. “Ik heb genoeg kennis van de Spaanse taal om mezelf te verdedigen en ik begrijp volkomen wat er om mij heen wordt gezegd. De media vond het vooral vervelend dat ik niet met hen sprak. Daarom verzonnen ze een enorm drama, een soap dat ik zogenaamd dit en dat niet kon.”

Bale is van mening dat Eden Hazard eenzelfde behandeling ondergaat sinds zijn komst van Chelsea. Ook de Belgisch international kampt met veel blessureleed en deze maand was hij het mikpunt van kritiek van met name Madrileense media toen hij na de eliminatie van Real Madrid op Stamford Bridge dolle pret had met oude bekenden in dienst van Chelsea. “Ik heb gezien wat de media met Hazard heeft gedaan. En het lijkt erop of hij iemand heeft vermoord. Het is uiteindelijk maar een voetbalwedstrijd”, benadrukt Bale.

“Het punt is dat in Madrid van je verwacht wordt dat je een galáctico bent. Met andere woorden, dat je gedrag vertoont of dingen doet die zij eerder bij andere spelers hebben gezien. En ik weet zeker dat ik anders ben. Ik houd ervan om met mijn familie te zijn en niet op te vallen. Anderen houden er juist van om uit te gaan. Of een merk rondom hun persoon te creëren. Personen die graag op de rode loper verschijnen. Zo ben ik nooit geweest. Ik houd ervan om te voetballen, naar huis te gaan en een normaal persoon te zijn.”

“In Spanje ligt voetbal onder een vergrootglas. Alles wat je doet als voetballer van Real Madrid ligt onder een vergrootglas. En dat betekent dat je 24 uur per dag een camera op je gericht hebt, zeven dagen per week. Het is moeilijk om daaraan te wennen.” De teller van Bale voor Tottenham staat op 33 duels in alle competities. Daarin was hij goed voor veertien doelpunten en twee assists.