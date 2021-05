Ook Berghuis kan emotionele Advocaat niet overhalen: ‘Hij wilde niet’

Het was een emotionele middag voor Dick Advocaat in De Kuip. De Feyenoord-coach was in tranen na de openingstreffer van Luis Sinisterra tegen FC Utrecht (2-0) en ook gelijk na het laatste fluitsignaal waren er zichtbaar emoties bij de vertrekkende oefenmeester. Dick Advocaat kijkt na de plaatsing voor Europees voetbal terug op de emotionele taferelen in Rotterdam-Zuid.

"Ik kan er echt niks tegen doen", verklaart Advocaat voor de camera van ESPN. "Ik schiet van niks in de snik, Ik was na het laatste fluitsignaal ook snel weg. Steven Berghuis zei nog: 'We gaan nog een rondje langs het veld'. Maar echt niet. Toen de mensen 'Dickie bedankt' riepen, begon het ook al. Maar ik kan er niks aan doen, je kan het niet meer veranderen." Voor de ervaren coach komt er een einde aan een zeer lange loopbaan als trainer. "Het is mooi dat het toch stopt met een overwinning. Het meest trots ben ik dat ik het zo lang heb volgehouden. Dat betekent dat ik goed ik mijn vel zit, anders hou je het niet zolang vol. Als je veel verliest, is het een heel eenzaam beroep. Gelukkig heb ik veel gewonnen."

Advocaat kijkt ook nog even kort terug op de overwinning op Utrecht, waardoor een plaats in de tweede kwalificatieronde van de Europa Conference League een feit is. "Het was een goede eerste helft, dat vond ik wel. Dan gaat Utrecht wat scherper spelen en daar hadden we moeite mee. Maar de Eerste helft was uitstekend net als tegen Sparta Rotterdam woensdag, maar dat konden we niet de hele wedstrijd volhouden. We hebben het met vechtvoetbal over de streep getrokken. Utrecht nam risico's en dan kan die bal een keer verkeerd vallen."

De bij Feyenoord vertrekkende oefenmeester werd ook nog even geconfronteerd met de harde overtreding van Leroy Fer op Sander van de Streek. Het leverde de middenvelder slechts een gele kaart op van arbiter Dennis Higler, die daarmee het advies van de VAR overnam. "Ik kneep hem niet, nee. Hij (Van de Streek, red.) stond snel weer op. Tegenwoordig weet je het nooit met de VAR, maar gelukkig werd het geen rode kaart", aldus Advocaat.

Steven Berghuis probeerde Advocaat na afloop in de feestvreugde te betrekken, maar de coach werkte daar niet aan mee. "Ik vroeg Advocaat te blijven om met ons een ronde te maken over het veld, maar hij wilde niet", laat de aanvoerder weten aan ESPN. Dat Feyenoord het seizoen afsluit met Europees voetbal stemt Berghuis tevreden. "We hebben het goed afgesloten. Het was erg belangrijk dat er publiek was. We hebben een wisselvallig jaar fantastisch afgesloten. Dit is geweldig. Ik heb dit erg gemist."