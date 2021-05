Feyenoord plaatst zich voor Europees voetbal bij afscheid Advocaat

Zondag, 23 mei 2021 om 14:08 • Yanick Vos • Laatste update: 14:23

Feyenoord heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De ploeg gaf vertrekkend trainer Dick Advocaat zondagmiddag een passend afscheid door de finale van de play-offs met 2-0 te winnen van FC Utrecht. Luis Sinisterra schoot Feyenoord in de eerste helft op voorsprong, waarna invaller Bryan Linssen vlak voor tijd de eindstand bepaalde.

Feyenoord kwam sterk uit de startblokken en deelde al in de tweede minuut een serieuze waarschuwing uit. Na een afgemeten voorzet vanaf de rechterflank van Jens Toornstra kopte Nicolai Jörgensen net over het doel van Eric Oelschlägel. Gesteund door de 6500 fanatieke Feyenoord-supporters was de thuisploeg in de eerste helft de bovenliggende partij. Utrecht speelde slordig en kon geen vuist maken tegen de Rotterdammers. Na 25 minuten spelen kwam Feyenoord verdiend op voorsprong. Luis Sinisterra stuurde Utrecht-back Hidde ter Avest het bos in en ramde de bal hard in het doel: 1-0. De openingstreffer zorgde voor ontroering bij Advocaat, die op de bank vocht tegen de tranen.

Dick Advocaat houdt het nu al niet meer droog ?? #?? #feyutr pic.twitter.com/Vu5SIlPGO8 — ESPN NL (@ESPNnl) May 23, 2021

De ploeg van René Hake was aanvallend onmachtig en wist in de eerste helft geen enkele serieuze kans creëren. In de slotfase van de eerste helft zorgde de arbitrage voor een opvallende actie door Leroy Fer niet van het veld te sturen. De middenvelder haalde Sander van de Streek op het middenveld van achteren hard neer. Scheidsrechter Dennis Higler deelde een gele kaart uit en ook de VAR vond die straf voldoende. Fer mocht blijven staan, maar moest de strijd na een uur alsnog staken. De middenvelder kon vanwege een blessure niet verder. Vlak nadat hij het veld had verlaten kreeg FC Utrecht een enorme kans op de gelijkmaker. Bij de tweede paal had Gyrano Kerk de bal voor het inschieten, maar met een indrukwekkende redding voorkwam Justin Bijlow de 1-1.

Ongeloof over VAR na gele kaart Leroy Fer: ‘Hoe dom is dit?!’

Arnold Bruggink snapt niets van het optreden van de VAR bij Feyenoord - FC Utrecht. Lees artikel

De finale van de play-offs gaat niet de boeken in als een wedstrijd met goed voetbal. Het werd een duel met veel overtredingen en een paar opstootjes. De kansen in de tweede helft waren voor FC Utrecht, dat sterker werd en nadrukkelijk op zoek ging naar de gelijkmaker. Niet lang na de kans van Kerk was het invaller Adrián Dalmau die dichtbij een doelpunt was. Na balverlies van Marcos Senesi werd de spits in stelling gebracht door Simon Gustafsson. Het schot van de Spaanse aanvaller ging voorlangs het doel van Bijlow. De mogelijkheden van Utrecht namen toe, maar Feyenoord hield stand en deelde aan de andere kant van het veld wat speldenprikjes uit. Het spel golfde op en neer.

De tijd tikte weg in het nadeel van Utrecht, dat in de slotfase vol op de aanval ging spelen. Verdediger Mark van der Maarel werd vervangen door ex-Feyenoorder Eljero Elia, die een warm onthaal kreeg van Het Legioen. De aanvaller stond pas een paar minuten op het veld toen men bij FC Utrecht dacht aan een strafschop. Dalmau ging neer in het strafschopgebied door toedoen van Tyrell Malacia, maar de bal ging niet op de stip. In de absolute slotfase was het voor Feyenoord alle hens aan dek. Het leverde een aantal hachelijke momenten op voor het doel van Bijlow, maar niet meer dan dat. In de negentigste minuut brak Feyenoord uit met invaller Linssen, die koel bleef oog in oog met Oelschlägel: 2-0.

Dit is wat het spel betekent voor Dick Advocaat! ???? pic.twitter.com/kJLKevVhQM — ESPN NL (@ESPNnl) May 23, 2021

De wedstrijd was beslist door de treffer van Linssen. Ook in de zes minuten blessuretijd wist FC Utrecht de thuisploeg geen pijn meer te doen. Het werd nog wel even onvriendelijk toen Uros Spajic een harde overtreding beging op Gyrano Kerk. Janssen was er als de kippen bij om verhaal te halen bij de verdediger, waarna er opnieuw een opstootje ontstond op het veld. Invloed op de uitslag had het niet meer. Feyenoord plaatst zich bij het afscheid van Advocaat voor Europees voetbal. Na afloop van de wedstrijd vloeiden de tranen bij de trainer, die rennend en hevig geeëmotioneerd de catacomben opzocht.