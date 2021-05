Ongeloof over VAR na gele kaart Leroy Fer: ‘Hoe dom is dit?!’

Zondag, 23 mei 2021 om 13:12 • Yanick Vos • Laatste update: 13:19

De arbitrage bij Feyenoord - FC Utrecht heeft zondagmiddag voor verbazing gezorgd met het besluit om Leroy Fer niet van het veld te sturen na een harde overtreding op Sander van de Streek. De Feyenoord-middenvelder haalde zijn tegenstander van achteren hard neer en werd door scheidsrechter Dennis Higler bestraft met geel. Ook de VAR vond de tackle van Fer geen rode kaart waard en op dat besluit wordt met verbazing gereageerd door Arnold Bruggink.

Fer maakte in de slotfase van de eerste helft een harde overtreding op Van de Streek. Videoscheidsrechter Martin van de Kerkhof was het met Higler eens dat een gele kaart voldoende was. Bruggink vindt het een onbegrijpelijk besluit. “Als je als VAR dit toch ziet… Kop op man! Als je als VAR niet tegen Higler zegt: Higler, kom op, dit is echt een donkerrode kaart. Hoe dom is dit? Ik snap er helemaal niks van dat ze zeggen: geel is genoeg. Ze gebruiken die VAR echt helemaal verkeerd. Ik word hier helemaal flauw van.” Ook op Twitter wordt met verbazing gereageerd, zo blijkt uit onderstaande tweets.

VAR Van de Kerkhof was even naar het toilet of koffie halen, denk ik. Alle topscheidsrechters beschikbaar. Maar Van Egmond gunt iedereen zijn wedstrijden. Meedoen belangrijker dan ‘winnen’ bij de @KNVB https://t.co/IY6lnf1Zls — Mike Verweij (@MikeVerweij) May 23, 2021