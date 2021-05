Kraay junior linkt talent van NEC aan Feyenoord: ‘Er is veel interesse’

Zondag, 23 mei 2021 om 12:22 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:38

Hans Kraay junior wist zondagochtend in het programma Goedemorgen Eredivisie te melden dat Feyenoord interesse heeft in Bart van Rooij. De middenvelder van NEC Nijmegen staat volgens algemeen directeur Wilco van Schaik inderdaad in de belangstelling van verschillende topclubs uit de Eredivisie, maar weigert in te gaan op namen. Ton Lokhoff verwacht dat Ramon Hendriks na dit seizoen terugkeert bij Feyenoord, hoewel de technisch directeur van NAC Breda de verdediger liever in het Rat Verlegh Stadion houdt.

Van Rooij is bezig aan een sterk seizoen bij NEC en kan vanavond met de Nijmegenaren promoveren naar de Eredivisie, als de finale van de play-offs tegen NAC Breda gewonnen wordt. "Klopt het dat van de topclubs Feyenoord geïnteresseerd is?", vroeg Kraay junior aan Van Schaik. "Ik ga niet in op namen, maar er is heel veel interesse voor hem en ook de top kijkt naar hem. Dat hebben we al vaker besproken. Dat geldt ook voor Elayis Tavsan en Souffian El Karouani. Als je jonge spelers hebt, dan is er interesse. Hans zit er weer scherp bovenop."

Kraay junior liet donderdag in de studio van ESPN al weten gecharmeerd te zijn van Van Rooij en El Karouani. “Ik denk dat als de clubs in subtop of in de middenmoot van de Eredivisie goed scouten en een opkomende rechts- of linksachter zoeken, dat ze bij hen uitkomen", aldus Kraay junior. "Het zijn echt potentiële Eredivisie-spelers.". Van Rooij schoot donderdag in de halve finale tegen Roda JC Kerkrade (3-0 winst) fantastisch raak met een schot in de korte hoek. De verdediger was dit seizoen tot dusver goed voor vijf doelpunten en vier assists. Kraay: “NEC heeft twee héérlijke backs met Van Rooij en El Karouani."

Verderop in de uitzending, toen Van Schaik had plaatsgemaakt voor Lokhoff, informeerde Kraay junior bij de technisch directeur van NAC naar de status van Hendriks. De verdediger wordt dit seizoen gehuurd van Feyenoord en keert volgens Lokhoff terug naar Rotterdam. "Ik vind dat hij het bij NAC heel goed doet", aldus Lokhoff. "Ik vind dat hij alles heeft op zijn leeftijd als centrale verdediger. Hij speelt nu als linksback. Hij is snel, heeft lengte en kan goed voetballen. Hij maakt zijn foutje nog, maar welke speler doet dat niet? Ik zou hem graag bij NAC willen houden, maar ik ken Arne Slot en ik weet dat Arne Slot met hem aan de slag gaat."