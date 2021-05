Advocaat maakt laatste Feyenoord-opstelling als clubtrainer bekend

Zondag, 23 mei 2021 om 10:58 • Yanick Vos • Laatste update: 11:12

Feyenoord en FC Utrecht nemen het vanmiddag om 12.15 uur in De Kuip tegen elkaar op in de finale van de play-offs. De winnaar plaatst zich voor de tweede voorronde van de Conference League. Trainer Dick Advocaat, die voor de laatste keer op de bank zit als clubtrainer, kiest zondag voor Nicolai Jörgensen in de punt van de aanval en Tyrell Malacia opnieuw als rechtsback.

De linksbenige Malacia speelde de afgelopen twee wedstrijden al als rechtsback en deed dat naar behoren. Ridgeciano Haps start als linksback, terwijl het centrum van de achterhoede bestaat uit Marcos Senesi en Eric Botteghin. Laatstgenoemde speelt vanmiddag zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord en dat geldt mogelijk ook voor Senesi, die naar verluidt in de belangstelling staat van diverse Italiaanse clubs. In de punt van de aanval krijgt Jörgensen de voorkeur boven Róbert Bozeník.

De opstelling van FC Utrecht kent weinig verrassingen. Net als Feyenoord staan ook bij Utrecht dezelfde elf in de basis als afgelopen woensdag, toen FC Groningen met 1-0 werd verslagen. In de achterhoede kiest René Hake voor ervaring met Willem Janssen en Mark van der Maarel, voor wie het zijn negentiende wedstrijd wordt in de play-offs om Europees voetbal. Eerder dit seizoen was hij al trefzeker tegen Feyenoord in De Kuip, wat toen zijn 250ste Eredivisie-wedstrijd was.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Malacia, Botteghin, Senesi, Haps; Fer, Toornstra, Kökçü; Berghuis, Jörgensen, Sinisterra

Opstelling FC Utrecht: Oelschlägel; Ter Avest, Van der Maarel, Janssen, Warmerdam; Van Overeem, Van der Streek, Maher; Boussaid, Kerk, Gustafson