Andy van der Meijde: ‘Over zoveel jaar praten we nog steeds over hem’

Zondag, 23 mei 2021 om 09:11 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:28

Dick Advocaat zit zondag in principe voor de laatste keer op de bank als clubtrainer. De 73-jarige oefenmeester vertrekt na dit seizoen bij Feyenoord en hoopt ten koste van FC Utrecht met een Europees ticket afscheid te nemen. Met veertien gewonnen prijzen behoort Advocaat tot de succesvolste Nederlandse trainers aller tijden. Andy van der Meijde gaat Advocaat missen. “Over zoveel jaar praten we nog steeds over Advocaat.”

“Hij hoort ook qua kwaliteiten in een rijtje met Louis van Gaal, Johan Cruijff en Guus Hiddink”, vertelt Van der Meijde in gesprek met NUsport. “Advocaat is gewoon een grote naam in de voetbalwereld en een trainer naar mijn hart.” De oud-aanvaller maakte Advocaat mee in diens periode als bondscoach van het Nederlands elftal en had zijn voormalig trainer een beter afscheid gegund. “Maar dit seizoen doet geen afbreuk aan zijn status”, verzekert Van der Meijde.

Advocaat erkende meermaals dat hij na twee lange jaren met weinig pauze het alleen maar goed vindt dat het erop zit. “Het leek een kwestie van uitzitten. Hij wilde de klus hier sowieso afmaken. In elk ander seizoen, als het niet zijn laatste was geweest, was hij denk ik wel voortijdig opgestapt met alles wat er dit jaar is gebeurd. Maar dat was dit seizoen zijn eer te na”, claimt Sinclair Bischop, Feyenoord-watcher van RTV Rijnmond.

Bischop vindt dat Advocaat heeft gefaald als Feyenoord zich niet voor Europees voetbal kwalificeert. Het zou de eerste keer in zes jaar tijd zijn. “Hij heeft het in zijn eerste jaar heel goed gedaan, hij zorgde ervoor dat Feyenoord weer in zichzelf geloofde, maar het afgelopen half jaar was slecht. Hij heeft zelf ook aangegeven dat hij wat rustiger is geworden, maar misschien zat dit Feyenoord niet op een andere Dick Advocaat te wachten en had dit Feyenoord juist de Dick Advocaat van een paar jaar geleden nodig.”

Feyenoord presteerde ondermaats na de winterstop. Bischop denkt dat de wedstrijd tegen Ajax in Amsterdam, een 1-0 nederlaag ondanks een sterk optreden van Feyenoord, achteraf gezien meer kapot gemaakt heeft dan het heeft geholpen. “In de media was de tendens van: zie je nou wel dat ze het kunnen, ze kunnen zelfs Ajax bij de keel grijpen. De spelers werden daar een beetje overmoedig van en wilden net als in het begin van het seizoen meer naar voren voetballen.”