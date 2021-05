Lars Bender wordt in afscheidsduel mét blessure ingebracht en scoort

Zaterdag, 22 mei 2021 om 23:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:22

Lars Bender kreeg zaterdag onverwachts een nieuw afscheidsduel. De voetballoopbaan van de 32-jarige middenvelder van Bayer Leverkusen leek vanwege een slepende knieblessure al voorbij, maar hij werd zaterdag tegen Borussia Dortmund (3-1 verlies) met blessure en al ingebracht. In de twee minuten die hem gegeven waren nam Bender met een rake strafschop afscheid van het voetbal.

In december kondigde Lars Bender samen met zijn broer Sven het einde van hun loopbaan aan. Toen eerstgenoemde van de tweelingbroers in januari een zware knieblessure opliep, leek hij in mineur afscheid te moeten nemen. Bender onderging enkele weken nog een operatie en is nog lang niet wedstrijdfit, maar mocht vanwege een late toegekende penalty aan Leverkusen in de absolute slotfase invallen.

Keeper Dortmund laat penalty expres door! ?? ???? Lars Bender mag van Roman Bürki scoren in zijn laatste wedstrijd als profvoetballer! pic.twitter.com/Zj5TEQx0FS — ESPN NL (@ESPNnl) May 22, 2021

Bender was duidelijk niet fit en betrad al strompelend het veld. Toch schoot de negentienvoudig Duits international zijn strafschop onberispelijk in de hoek. Hij werd daarbij een handje geholpen door Roman Bürki, want de doelman van Borussia Dortmund deed geen poging om de penalty te stoppen. Na het laatste balcontact van Bender als professioneel voetballer omhelsde hij Bürki.

Zo nam Bender, die 342 officiële duels speelde voor Leverkusen, met opgeheven hoofd afscheid. "Een voetbalteam is hoe de samenleving zou moeten zijn", zei hij na afloop. "Het maakt niet uit wie er naast je zit, hoe hij eruit ziet, welke religie hij aanhangt , welke mening hij heeft of uit welke cultuur hij komt. Je doet het samen en niets kan ertussen komen. Dat is de boodschap die ik wil uitdragen." Over zijn korte termijnplannen kon Bender kort zijn. "Eerst vakantie, achterover leunen en een paar witbiertjes drinken."