Politie is niet gediend van feest Atlético Madrid en grijpt Luis Suárez vast

Zaterdag, 22 mei 2021 om 23:22 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:35

De spelers van Atlético Madrid waren zaterdag na het behalen van het landskampioenschap op bezoek bij Real Valladolid (1-2) uitzinnig van vreugde. Diverse spelers van los Rojiblancos verlieten vlak na de wedstrijd het José Zorrilla om feest te vieren met de eigen fans, die zich buiten het stadion hadden verzameld. De spelers negeerden daarmee de geldende coronaprotocollen en werden weggestuurd door de ingrijpende politie.

Vanwege de pandemie mochten er geen toeschouwers aanwezig zijn in het stadion van Valladolid, maar dat weerhield duizend supporters van Atlético er niet van af te reizen naar het noordwesten van Spanje. Tot vreugde van de fans kwamen de spelers van hun geliefde club na het behalen van de elfde titel in de clubhistorie de straat op. Onder meer Luis Suárez, Yannick Carrasco, Marcos Llorente en Saúl Ñíguez werden als helden onthaald en hartstochtelijk omhelsd. In een filmpje is te zien hoe doelman Jan Oblak op de schouders wordt genomen, terwijl het supporterslied 'Obli, Oblak, cada día te quiero más' ten gehore wordt gebracht.

CONTRA TODO Y CONTRA TODOS. SOMOS CAMPEONES @LuisSuarez9. pic.twitter.com/ymCtSw59nI — Frente Atlético (@FA82Oficial) May 22, 2021

De aanwezige politie was niet blij met het massale feest in de straten van Valladolid en besloot in te grijpen. De spelers van Atlético Madrid werden teruggestuurd naar de spelersbus, terwijl een poging gedaan werd de supporters op afstand te houden. Op een foto is te zien hoe Suárez door een agent bij zijn rugtas wordt gegrepen. Tijdens de ingreep van de politie ontstond volgens ABC op sommige momenten een grimmige sfeer. Saúl en Carrasco probeerden de fans tot rust te manen. Grote ongeregeldheden bleven uit.