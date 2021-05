Jürgen Locadia scoort na 447 dagen droogte voor de ploeg van Jaap Stam

Zaterdag, 22 mei 2021 om 23:08 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:15

Jürgen Locadia heeft voor het eerst sinds 1 maart 2020 een doelpunt gemaakt. Namens FC Cincinnati, waar Jaap Stam de trainer is, maakte de 27-jarige spits de gelijkmaker in het duel op bezoek bij CF Montréal, dat uiteindelijk met 1-2 verslagen werd. Het was de eerste zege voor Cincinnati in het vijf speelronden oude MLS-seizoen en het verlaat de laatste plek van de ranglijst.

Kenneth Vermeer stond onder de lat bij de bezoekers, terwijl Maikel van der Werff nog niet aan de aftrap kon staan wegens rugklachten. In het eerste bedrijf kwam de ploeg van Stam maar weinig in het spelbeeld voor, waardoor men de handen dicht kon knijpen dat het scorebord in de rust een doelpuntloze tussenstand aangaf. Tien minuten na de pauze capituleerde Vermeer alsnog. Romell Quioto bediende ter hoogte van de penaltystip Djordje Mihailovic, die de hoek voor het uitkiezen had en de rechterkruising vond: 1-0.



A nice flick from @locadiaofficial gives us the equalizer! All even at DRV PNK Stadium. #MTLvCIN | 1-1 pic.twitter.com/gRqJKDCB5F — FC Cincinnati (@fccincinnati) May 22, 2021

Cincinnati kreeg na de tegentreffer meer kleur op de wangen en kwam in de zeventigste minuut op gelijke hoogte. Locadia was na een uur spelen ingevallen voor Álvaro Barreal en gaf meteen zijn visitekaartje af. De voormalig spits van PSV kreeg de bal bij de tweede paal na een doorkopbal van Geoff Cameron en knikte eenvoudig binnen: 1-1. Locadia, die sinds februari vorig jaar gehuurd wordt van Brighton & Hove Albion, kwam afgelopen seizoen in achttien optredens tot één treffer en verdubbelde in zijn vijfde duel van het nieuwe seizoen dan eindelijk zijn saldo. Het duel met Montréal werd uiteindelijk vijf minuten voor tijd beslist door Gustavo Vallecilla: 1-2.