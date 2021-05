Zinédine Zidane spreekt zich uit over zijn toekomst bij Real Madrid

Zinédine Zidane gaat de knoop over zijn toekomst snel doorhakken, zo laat hij weten op de persconferentie na afloop van het gewonnen duel met Villarreal (2-1). De zege van Real Madrid volstond niet om het kampioenschap in de wacht te slepen, aangezien ook Atlético Madrid zijn wedstrijd tegen respectievelijk Real Valladolid wist te winnen (1-2) en de landstitel pakte. Zidane won in het seizoen 2020/21 geen enkele prijs met de Koninklijke en gaat daar ‘op korte termijn’ conclusies aan verbinden.

"Allereerst moeten we onze fans bedanken, omdat ze het team altijd hebben gesteund”, opent Zidane. “Ik denk dat alle mensen trots kunnen zijn op de spelers, die echt alles gegeven hebben. Het was geen makkelijke wedstrijd, maar uiteindelijk hebben we gewonnen. Het is een dag om de voltallige selectie te feliciteren met het optreden.” Ook gaan de felicitaties van Zidane uit naar de kersverse landskampioen, die het ‘volkomen verdiend heeft om bovenaan te eindigen’.

Vervolgens wordt de keuzeheer gevraagd naar zijn toekomst en wanneer de supporters op de hoogte worden gebracht van een eventueel vertrek. “Nu is het zaak om even rustig te blijven en de komende dagen ga ik met de club in gesprek. En we spreken dan niet alleen over mij, maar ook over alles wat de club gaat doen met het oog op komend seizoen. We hebben als team alles gegeven op het veld en ik ben de eindverantwoordelijke.”

“En jullie hebben het gezegd: we hebben niets gewonnen”, vervolgt Zidane, die in Madrid een contract heeft tot medio 2022. We weten wat we moeten bereiken en de aanhang is hier het belangrijkste. De aanhang mag heel trots zijn op wat de spelers hebben gedaan. We hebben alles gegeven”, besluit de trainer, die tevens aangeeft dat zijn humeur flink verpest is.

Precies een week eerder maakte Zidane ook al de indruk dat hij het Real Madrid makkelijk zou maken als de club ervoor kiest om een andere hoofdtrainer aan te stellen. “Misschien denk je dat ik zal opstappen om verantwoordelijkheden uit de weg te gaan of dat ik wegga omdat de omstandigheden moeilijker zullen worden. Nooit, absoluut niet. Ik leef voor mijn werk, ik probeer het maximale te geven. Maar soms komt er een moment waarop... het tijd is om te veranderen. Dat het afgelopen is.”