Keisuke Honda maakt reputatie opnieuw waar na binnenhalen van titel

Zaterdag, 22 mei 2021 om 21:26 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:28

Keisuke Honda neemt twee maanden na zijn komst alweer afscheid van Azerbeidzjan. De 34-jarige Japanner streek half maart neer bij Neftci Baku en behaalde deze week met zijn club het landskampioenschap. "Gefeliciteerd aan iedereen bij Neftci en bedankt voor het bieden van deze prachtige ervaring", schrijft Honda op Instagram.

De competitie van Azerbeidzjan kende een spectaculaire ontknoping, waarin nummer twee Neftci op de slotdag om het kampioenschap streed met koploper FK Qarabag. De ploeg van Honda rekende in eigen huis met 1-0 af met de aartsrivaal, nota bene door een doelpunt in de allerlaatste minuut van Ahmed Ahmedov. Als vanzelfsprekend brak na afloop een groot feest los in de hoofdstad van Azerbeidzjan. Honda begon overigens in de basis in de kampioenswedstrijd en werd na 69 minuten naar de kant gehaald. De routinier kwam in totaal tot zeven wedstrijden voor Neftci, waarin hij twee keer scoorde. De club plaatst zich voor de voorronde van de Champions League.

Dat het avontuur van Honda in Azerbeidzjan slechts twee maanden na zijn komst alweer afgelopen is, zal weinigen verbazen. De ervaren middenvelder bouwde de afgelopen jaren een reputatie op als clubhopper. Zijn wereldreis bracht hem kortstondige periodes bij het Mexicaanse CF Pachuca en het Australische Melbourne Victory. Na een tijdje clubloos te zijn geweest dook Honda in 2019 verrassend op bij Vitesse, om na vier wedstrijden ook weer te vertrekken. Daarna volgde een jaar bij het Braziliaanse Botafogo en kwam hij dus in maart terecht bij Nefcti.

Het was het tweede landskampioenschap in de carrière van Honda, die in het seizoen 2012/13 de titel behaalde met CSKA Moskou. "Ik ben dolblij met deze titel en zal mijn tijd in Azerbeidzjan nooit vergeten", sprak hij op een persconferentie. "De laatste jaren van mijn carrière zijn roerig geweest, maar dit is een prachtige beloning. Toen ik kwam, zei ik al dat ik kampioen wilde worden. Dat hebben we nu geflikt, maar ik denk niet dat ik hier volgend seizoen nog ben. Ik wens alles en iedereen bij Neftci succes."