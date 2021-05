Atlético Madrid pakt landstitel op heerlijke slotdag

Zaterdag, 22 mei 2021 om 19:45 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:02

Atlético Madrid heeft zaterdag voor het eerst sinds 2013/14 de landstitel in Spanje gewonnen. Het team van Diego Simeone kwam in de kampioenswedstrijd tegen Real Valladolid weliswaar op achterstand, maar stelde in de tweede helft orde op zaken: 1-2. Real Madrid won in eigen huis dankzij twee late doelpunten met 2-1 van Villarreal en eindigt op twee punten van de stadsgenoot: 84 om 86 punten. Barcelona won in mogelijk de laatste wedstrijd van Koeman met 0-1 van Eibar, terwijl Real Sociedad en Real Betis een Europa League-ticket veiligstelden. Voor Villarreal resteert een toegangsbewijs voor de Conference League of eventueel nog een Champions League-ticket.

Real Valladolid - Atlético Madrid 1-2

Het team van Simeone speelde geen geweldige eerste helft in het Nuevo José Zorrilla. Alleen een inzet van Luis Suárez en een ferme kopbal van Felipe zorgden voor spannende momenten in het strafschopgebied van Valladolid, dat zelf na achttien minuten spelen toesloeg. Na een slechte corner van los Colchoneros brak de thuisploeg razendsnel uit, waarna Óscar Plano op aangeven van Marcos André alleen op het doel van Jan Oblak kon afgaan. De Sloveen had geen antwoord op de droge inzet in de rechterhoek: 0-1.

In de tweede helft maakte Atlético een betere indruk en werd nadrukkelijker het doel van Valladolid gezocht. Enkele seconden nadat een doelpunt van Karim Benzema tegen Villarreal werd afgekeurd, tekende Ángel Correa juist in Valladolid voor de gelijkmaker. De Argentijn was vlak voor het strafschopgebied niet van de bal af te krijgen en mikte deze keurig in de rechterhoek: 1-1. Luttele minuten later ontsnapte het team van Simeone echter aan een nieuwe achterstand toen Shon Weismann de bal uit een rebound over het doel kopte.

Een verschrikkelijke terugspeelbal van Sergi Guardiola leidde niet veel later de tweede treffer van Atlético in. Hij speelde de bal zomaar in de voeten van Suárez, die alle tijd en ruimte had om alleen op doel af te gaan en zijn 21e van het seizoen te maken: 1-2. Dat was ook de eindstand in Valladolid, waar na het laatste fluitsignaal teleurstelling over de degradatie en vreugde over de landstitel samensmolten.

Real Madrid - Villarreal 2-1

De ploeg van Zidane schoot niet goed uit de startblokken en het waren de bezoekers die voor het eerst gevaarlijk werden. Gerard Moreno stuurde Carlos Bacca met een steekpass richting het vijandige doel, maar Éder Militão was snel genoeg om te voorkomen dat de spits kon afdrukken. In de twintigste minuut zag de centrale verdediger er minder goed uit. In een poging uit te verdedigen leverde Militão de bal net buiten de zestien in bij Moreno, die met een fraaie steekbal Yeremi Pino bediende. Laatstgenoemde had een technisch begaafde aanname in huis en tekende met buitenkant rechts de 0-1 aan.



Zes minuten na de openingstreffer hoopte Real Madrid een strafschop te krijgen, toen Dani Parejo in eigen zestien de bal met zijn hand toucheerde. Arbiter José Luis Munuera wuifde het fanatieke appel van de Madrilenen echter gedecideerd weg. Luka Modric kreeg de grootste kans van de eerste helft. De middenvelder ontving de bal van Karim Benzema en kreeg op fortuinlijke wijze ruimte voor het schot, maar vond van circa acht meter het zijnet. Tien minuten na de thee dacht Real Madrid de gelijkmaker te vinden. Benzema knikte binnen uit een voorzet van Casemiro, maar de spits scoorde vanuit buitenspelpositie. Na het bekijken van de videobeelden werd de treffer afgekeurd.



Halverwege het tweede bedrijf kwam Benzema weer in kansrijke positie. Na doorjagen van Rodrygo schoof Gerónimo Rulli de bal binnen de zestien in de voeten bij de Fransman, die het vizier echter niet op scherp had staan en de opgelegde kans onbenut liet. Vijf minuten voor het eindsignaal wist Benzema alsnog een doelpunt mee te pikken. Op aangeven van Rodrygo schoot hij de bal fraaie wijze in de rechterkruising: 1-1. Het werd zelfs nog 2-1 door Luka Modric, maar de zege van Atlético zat Real Madrid dwars. Villarreal blijft steken op de zevende positie van de ranglijst en plaatst zich daarmee voor de voorrondes van de Conference League. Woensdag speelt el Submarino Amarillo de finale van de Europa League. Bij winst op Manchester United bemachtigt Villarreal een Champions League-ticket.

Eibar - Barcelona 0-1

Barcelona trad aan zonder Lionel Messi, die met vervroegde vakantie mocht om zich optimaal voor te bereiden op de Copa América met Argentinië. Frenkie de Jong leidde in de openingsfase met balverlies een grote kans voor Eibar in. Het schot van Sergi Enrich kon uiteindelijk geblokt worden door Óscar Mingueza. Kike kreeg na een half uur een schietkans vanaf de rand van het strafschopgebied, maar de spits van Eibar trof doelman Neto op zijn weg. Barça werd in de slotfase van de eerste helft voor het eerst dreigend. Antoine Griezmann kwam aan de rechterzijde van het strafschopgebied vrij, maar besloot in plaats van een schot tot een mislukte voorzet op Ousmane Dembélé, die weggewerkt werd door Paulo Oliveira.

Direct na rust voerde Koeman een drievoudige wissel door, maar het spel van Barcelona verbeterde daarmee niet. De Catalanen wisten pas in de tachtigste minuut een kans te creëren, die meteen een doelpunt opleverde. Dembélé haalde op rechts met veel geluk de achterlijn en zag zijn voorzet bij de tweede paal prachtig in de kruising worden gejast door Griezmann: 0-1. Barcelona kwam in de slotfase goed weg, toen een schot van Takashi Inui via de voet van Ronald Araújo op de lat belandde. In de nastoot schoot Kike wild over.

Celta de Vigo - Real Betis 2-3

De Galiciërs begonnen voortvarend aan de ontmoeting en vonden na een half uur spelen de openingstreffer vanaf elf meter. Na een overtreding van Marc Bartra op Santi Mina benutte Iago Aspas op overtuigende wijze de strafschop. Na rust verdubbelde Celta de voorsprong. Aspas legde breed op Brais Méndez, die de val van de rand van de zestien op fraaie wijze in de verre hoek krulde: 2-0. Vervolgens begon Real Betis aan de remontada. Borja Iglesias tekende vanaf de penaltystip de aansluitingstreffer aan. De gelijkmaker werd gemaakt door Nabil Fekir, die een vrije trap op fenomenale wijze in de rechterkruising krulde: 2-2. De winnende werd gemaakt door Víctor Ruiz, die na een doorkopbal van Bartra van dichtbij de 2-3 op het scorebord zette. Betis, dat zesde eindigt en zich daarmee plaatst voor de groepsfase van de Europa League, besloot het duel met tien man na een tweede gele kaart voor Cristian Tello.

Huesca - Valencia 0-0

Een overwinning van Huesca zou volstaan voor lijfsbehoud, ongeacht de overige resultaten, maar de thuisploeg kwam in de eerste 45 minuten niet verder dan bijna een eigen doelpunt van Gabriel Paulista en een ver schot van Sergio Gómez op het doel van Jasper Cillessen. Valencia kwam op zijn beurt amper in de buurt van het doel van Andrés Fernández. Ook na rust kwam het scorebord niet in beweging, al bleef de thuisploeg de gevaarlijkste partij. Tot tweemaal toe mikte Sandro de bal op de paal en een doelpunt van Rafa Mir werd terecht wegens buitenspel afgekeurd. De 2-0 zege van Elche op Athletic Club betekent dat Huesca en Real Valladolid afdalen, net als het al eerder gedegradeerde Eibar.