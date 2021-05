Erling Braut Haaland maakt prachtig gebaar met bijzondere shirtjeswissel

Zaterdag, 22 mei 2021 om 18:23 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:38

Erling Braut Haaland heeft zich zaterdagmiddag tijdens de laatste speeldag van de Bundesliga van zijn beste kant laten zien. De spits van Borussia Dortmund, die tegen Bayer Leverkusen (3-1 winst) twee treffers voor zijn rekening nam, gunde na afloop van het duel zijn wedstrijdshirt aan Manuel Gräfe. De 47-jarige Duitse arbiter floot de laatste wedstrijd uit zijn carrière, daar hij door zijn leeftijd noodgedwongen een punt moet zetten achter zijn loopbaan als scheidsrechter.

Voor Gräfe kwam zaterdag een einde aan een carrière van zeventien jaar als scheidsrechter in de Bundesliga. De arbiter leidde in 2004 zijn eerste wedstrijd op het hoogste niveau in Duitsland tijdens de wedstrijd tussen Hannover 96 en SC Freiburg. Sinds 2007 is hij ook in dienst van de UEFA en de FIFA. Dortmund zette Gräfe vanwege zijn pensioengerechtigde leeftijd in het zonnetje en organiseerde onder meer een erehaag. In het bijzijn van zijn familie nam hij het applaus van de spelers van Dortmund en Leverkusen in ontvangst, alvorens hij de scheidsrechtersfluit voorgoed opbergt. Haaland gunde Gräfe na het laatste fluitsignaal zijn wedstrijdshirt, terwijl de Noor beslag legde op het tenue van de arbiter.

Het was niet voor het eerst dit seizoen dat Gräfe zijn tenue na afloop van een wedstrijd wisselde met een voetballer. In januari deed hij hetzelfde met David Abraham. De voormalig aanvoerder van Eintracht Frankfurt eindigde begin dit jaar zijn tijdperk in Duitsland om na zeventien jaar terug te keren naar Argentinië. Na afloop van zijn afscheidswedstrijd gunde hij zijn wedstrijdshirt aan Gräfe. Beelden van het moment gingen de hele wereld over, waarna de scheidsrechter zich in de spelerstunnel met zijn arbitrale kwartet trots liet fotograferen met het tenue.

In april leidde een roep om een handtekening van Haaland voor assistent-scheidsrechter Octavian Sovre nog tot een schorsing. De arbiter werd door de Roemeense voetbalbond geschorst voor een wedstrijd in de Roemeense competitie nadat hij na afloop van het Champions League-duel tussen Manchester City en Borussia Dortmund op de Noorse spits afstapte voor een handtekening op zijn kaarten. Sovre gaf te kennen dat hij de handtekening verzamelde voor een Roemeense stichting die zich inzet voor mensen met autisme, maar daar had de bond geen boodschap aan.