Lewandowski schrijft in slotminuut geschiedenis met 41ste doelpunt

Zaterdag, 22 mei 2021 om 17:29 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:50

Robert Lewandowski heeft zaterdagmiddag geschiedenis geschreven. De aanvaller van Bayern München brak in het thuisduel met FC Augsburg (5-2 zege) een Bundesliga-record dat tot afgelopen zaterdag decennialang op naam van levende legende Gerd Müller stond: 40 goals in 1971/72. Lewandowski evenaarde vorige week zaterdag tegen SC Freiburg (2-2) het record door doelpunt nummer 40 te maken en vandaag tegen Augsburg volgde nummer 41. De Pool maakte het uiterst spannend door pas in de allerlaatste minuut zijn recordtreffer te maken.

Bayern München - FC Augsburg 5-2

Bayern begon aan de wedstrijd met het plan om de 250 aanwezige supporters te vermaken en zag zijn aanvalsdrang in de negende minuut beloond worden. Serge Gnabry zette vanaf rechts laag voor op Kingsley Coman, maar in plaats van de Fransman tikte Jeffrey Gouweleeuw de bal in eigen doel: 1-0. In de 23ste minuut verdubbelde Bayern zijn voorsprong. Coman tikte de bal eerst tegen de paal, waarna Gnabry de bal van dichtbij inkopte: 2-0. Robert Lewandowksi deed een poging om de bal nog aan te tikken en zo zijn recorddoelpunt te maken, maar slaagde daar niet in.

Twee minuten later stopte Manuel Neuer een zwak ingeschoten penalty van Daniel Caligiuri, nadat Florian Niederlechner in de rug was gelopen door Lucas Hernández. Bayern bleef de aanval zoeken en scoorde na ruim een half uur opnieuw, toen Joshua Kimmich de bal van 25 meter prachtig in de kruising schoot: 3-0. Nadat Lewandowski opnieuw een goede kans had gemist, schoot Coman op slag van rust met een laag schot vanaf de rand van het strafschopgebied de 4-0 binnen.

RECORD LEWANGOALSKI: #41 goals!?? In de slotfase scoort Lewa toch en zo pakt hij het record af van Gerd Müller! ????#LewanGO41ski #FCBFCA pic.twitter.com/49oXA6S2sT — ESPN NL (@ESPNnl) May 22, 2021

Twaalf minuten na rust zag Lewandowski een poging van dichtbij geblokt worden door een sliding verdediger Marek Suchy. Aan de overzijde deed Augsburg wat terug, toen André Hahn in de 67ste minuut uit een vrije trap van László Bénes raak kopte: 4-1. Balverlies van Alphonso Davies leverde vier minuten later een nieuwe treffer van de bezoekers op. Hahn speelde slim Niederlechner aan, die van een meter of tien Neuer passeerde: 4-2. Lewandowski leek het doelpuntenrecord op zijn buik te kunnen schrijven, maar pakte dat in de slotminuut alsnog. Doelman Rafal Gikiewicz wist een schot van Leroy Sané niet te klemmen, waarna Lewandowski er als de kippen bij was om in te tikken en zijn 41ste van het seizoen te maken: 5-2.

Het record van Gerd Müller leek ongenaakbaar, maar Lewandowski was vorig seizoen met 34 goals al hard op weg om daar enigszins in de buurt van te komen. In deze voetbaljaargang ging de Pool vrolijk door met het maken van doelpunten en moest het record van der Bomber eraan geloven. Tot zaterdag stond de teller op 40 goals in slechts 28 competitieduels en daar kwam vandaag op het moment van schrijven een doelpunt bij.

Bayern nam tijdens de wedstrijd met een spandoek waardig afscheid van trainer Hansi Flick, assistent-trainer Miroslav Klose, assistent-trainer Hermann Gerland en de spelers David Alaba, Javi Martínez, Jerome Boateng, Douglas Costa en Tiago Dantas. Boateng en Alaba kregen bovendien een emotionele afscheidswissel van scheidend coach Flick.

1. FC Union Berlin - RB Leipzig 2-1

De thuisploeg was in de eerste helft de licht bovenliggende partij, al kregen beide partijen een enorme kans om de score te openen. Petar Musa van Union Berlin kreeg de bal na ruim een half uur vrij voor de voeten en mikte vanaf veertien meter op de paal. Op slag van rust werd Leipzig-spits Hee-Chan Hwang vrij voor Andreas Luthe gezet door Emil Forsberg, maar de Zuid-Koreaan kreeg de bal niet voorbij de doelman.

Tien minuten na rust maakte Justin Kluivert, die in de basis begon bij Leipzig, het openingsdoelpunt. De linkerspits werd diep gestuurd door Christopher Nkunku en omspeelde de ver uitgekomen keeper Luthe, om de bal van achttien meter in het lege doel te schuiven: 0-1. De voorsprong werd ongedaan gemaakt door Marvin Friedrich, die in de 67ste minuut raak kopte uit een hoekschop van Christopher Trimmel: 1-1. Leipzig kreeg goede kansen om de wedstrijd te beslissen, maar kreeg in blessuretijd zelf het deksel op de neus. Sheraldo Becker zette de bal voor, waarna Max Kruse raak kopte: 2-1. Daarmee steeg stuntploeg Union naar de zevende plek en verzekerde het zich van een ticket voor de Conference League.

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 3-1

Voor Borussia Dortmund was het zaterdagmiddag zaak om de derde plek in de Bundesliga te verdedigen. De ploeg van Edin Terzic stond met 61 punten op gelijke hoogte met nummer vier VfL Wolfsburg en had door een beter doelsaldo aan een zege genoeg om de derde plek te handhaven. Al na vijf minuten zat de thuisploeg op rozen, toen Erling Braut Haaland een steekpass van Reinier uit de draai ineens raak schoot aan de linkerkant van het veld: 1-0. Met het doelpunt was Dortmund voor de 32ste achtereenvolgende wedstrijd trefzeker in de Bundesliga, waarmee de ploeg een 25 jaar oud clubrecord uit de boeken schoot. Voor Haaland betekende het alweer zijn veertigste doelpunt in alle competities namens Dortmund dit seizoen.

De enige keer dat Bayer Leverkusen gevaarlijk opdook voor het doel van Roman Bürki was tien minuten voor rust, toen Paulinho van dichtbij op de goalie van Dortmund stuitte. Vijf minuten na rust gooide Marco Reus de wedstrijd in het slot. De middenvelder legde aan voor een vrije trap en vond op fraaie wijze de rechterhoek voor de 2-0. Leverkusen stelde enigszins teleur en was niet bij machte om het goed georganiseerde Dortmund in aanvallend opzicht pijn te doen. Nadat Haaland in de slotfase doelman Lukás Hrádecký omspeelde en koeltjes afrondde voor de 3-0, bepaalde Lars Bender vanaf elf meter de eindstand op 3-1 in zijn afscheidswedstrijd.

VfL Wolfsburg - FSV Mainz 05 2-3

Na vijf goede eerste minuten van de bezoekers kwam Wolfsburg beter in de wedstrijd, maar doelman Finn Dahmen voorkwam tot tweemaal toe een voorsprong. Op slag van rust zette Jean-Paul Boëtius op aangeven van Paul Quaison voor de 0-1. Maximilian Philipp zette vlak na rust met de buitenkant van de voet de 1-1 op het scorebord, maar Quaison schoot de bal niet veel later door de benen van Kevin Mbabu tegen de touwen. Een heerlijk schot van Joao Victor vanaf 25 meter betekende de 2-2, maar Mainz trok het duel toch naar zich toe via een kopbal van Stefan Bell. Wout Weghorst en Jeremiah St.Juste stonden negentig minuten op het veld.

Eintracht Frankfurt – SC Freiburg 3-1

Ongeacht de uitslag bij de wedstrijd tegen SC Freiburg zou er voor Eintracht Frankfurt niks meer aan de stand veranderen in de Bundesliga. De ploeg was voorafgaand aan de laatste speelronde al verzekerd van de vijfde plek en deelname aan de groepsfase van de Europa League. Nadat André Silva al na twee minuten de paal raakte, duurde het lang voordat het volgende moment van opwinding zorgde. Het was diezelfde Silva die na ruim een uur spelen mocht aanleggen vanaf elf meter na een handsbal van Manuel Gulde. De spits bleef koel en tekende voor zijn 28ste treffer van het seizoen. Freiburg speelde weinig klaar, maar trok de stand een kwartier voor tijd wel gelijk. Woo-Yeong Jeong vond ruimte voor het schot en liet Elias Bördner kansloos. Voldoende voor een punt was het echter niet, daar Almamy Touré op aangeven van Filip Kostic drie minuten voor tijd voor de 2-1 zorgde. Het slotakkoord kwam van de voet van oud-Spartaan Ragnar Ache, die op aangeven van Kostic het dak van het doel vond: 3-1.