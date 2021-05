Werder Bremen degradeert na veertig jaar uit de Bundesliga

Zaterdag, 22 mei 2021

Werder Bremen is na veertig jaar uit de Bundesliga gedegradeerd. Het team van Thomas Schaaf eindigde dankzij een thuisnederlaag tegen Borussia Mönchengladbach en vooral de zege van FC Köln op Schalke 04 als zeventiende in de Bundesliga en dus is directe degradatie een feit. Werder, dat in de voorbije jaren al een enkele keer ternauwernood aan degradatie ontsnapte, degradeerde in 1979/80 uit de Bundesliga, om vervolgens na een seizoen alweer terug te zijn. Sinds 1981/82 waren die Grunn-Weissen altijd van de partij.

Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach 2-4

Het team van Schaaf beleefde een regelrechte Horror-Start: na drie minuten ontving de vrijstaande Lars Stindl de bal van Stefan Lainer en schoot hij de bal vanaf een meter of dertien achter Jiri Pavlenka. Werder herstelde zich echter goed van de tegenvaller, al was de thuisploeg niet bijzonder dreigend. Davie Selke had desalniettemin een grote kans op de 1-1 na negentien minuten spelen: na voorbereidend werk van Joshua Sargent schoot de aanvaller de bal niet in het lege doel maar tegen het lichaam van Yann Sommer.

De tweede helft liep al snel uit tot een pak slaag voor Werder, dat na enkele minuten al op simpele wijze werd uitgespeeld. Na een één-twee met Hannes Wolf zette Marcus Thuram, die vanaf zijn eigen helft was gestart, de 0-2 op het scorebord. In de 58e minuut kopte Ramy Bensebaini de bal uit een vrije trap van Stindl achter Pavlenka en nog geen tien minuten later verscheen ook de naam van Florian Neuhaus op het scorebord: 0-4. Werder kwam nog terug door twee snelle goals van Milot Rashica en Nicklas Füllkrug, maar de zege van FC Köln was funest voor de Noord-Duitsers.

In de aanloop naar de laatste speelronde ontsloeg Werder trainer Florian Kohfeldt om een schokeffect te creëren. Hij werd vervangen door Schaaf, die tussen 1999 en 2007 al coach was bij Werder. Hij won in 2004 de Duitse landstitel met de club, maar heeft nu ook de degradatie op zijn curriculum vitae staan.

1. FC Köln - Schalke 04 1-0

Het duel leek doelpuntloos te gaan eindigen, al werd een doelpunt van Sebastian Andersson in de 71e minuut wegens buitenspel van Salih Özcan afgekeurd. Vier minuten voor tijd viel alsnog het wonder van Keulen. Na een voorzet van Jan Thielmann vanaf de rechterkant kopte Sebastian Bornauw de bal achter doelman Ralf Fährmann: 1-0. Dat doelpunt en de nederlaag van Werder Bremen tegen Borussia Mönchengladbach was voldoende voor FC Köln om in ieder geval directe degradatie te ontlopen. Bij Schalke ontbrak Klaas-Jan Huntelaar, die mogelijk vorige week al zijn laatste duel als profvoetballer speelde.

VfB Stuttgart - Arminia Bielefeld 0-2

Ruim een uur lang hielden de teams van Pellegrino Matarazzo en Frank Kramer elkaar in evenwicht, maar daarna trokken de bezoekers het duel naar zich toe. Een rake strafschop van Fabian Klos, na een overtreding op Masaya Okugawa, betekende de 0-1 en zeven minuten later tekende Ritsu Doan voor de 0-2. De huurling van PSV kreeg de bal van Arne Meier en schoot het leer langs doelman Gregor Kobel.

Mike van der Hoorn viel vlak voor tijd in, Michel Vlap zat de gehele wedstrijd op de bank. Arminia eindigt dankzij de overwinning op de vijftiende plaats in de Bundesliga en ontloopt ook de play-offs om promotie/degradatie.