De elf van Barcelona in de mogelijk laatste wedstrijd van Ronald Koeman

Zaterdag, 22 mei 2021 om 16:56 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 16:57

Barcelona speelt zaterdag vanaf 18.00 uur tegen Eibar de laatste wedstrijd van het seizoen. Ronald Koeman, die mogelijk ook voor het laatst op de bank zit, kan tegen de hekkensluiter weer over Frenkie de Jong beschikken. De middenvelder zat vorige week een schorsing uit. De geopereerde Marc-André ter Stegen is niet beschikbaar, terwijl Lionel Messi en Pedri vrijaf hebben gekregen na een lang seizoen. Koeman lijkt dit keer te kiezen voor een 4-3-3-opstelling in plaats van een 3-5-2-systeem.

"Om eerlijk te zijn, ik weet niet of ik verder ga als trainer van Barcelona", zei Koeman vrijdag tijdens de gebruikelijke persconferentie. Komende week gaat Koeman met voorzitter Joan Laporta om de tafel. "We zullen zien. Ik heb altijd gezegd dat ik verder wel en het contract wil nakomen. Het laatste woord is aan de voorzitter. In het laatste deel van het seizoen heb ik niet het vertrouwen gevoeld van de club. Ik begrijp dat er twijfels zijn over de resultaten en ik begrijp dat er veranderingen moeten komen om weer succes te boeken. Maar je moet het wel communiceren."

Barcelona speelt in Eibar zonder Messi, die eerder vrijaf kreeg om naar Argentinië te kunnen afreizen en van een korte vakantie te kunnen genieten alvorens hij zich met de nationale selectie gaat voorbereiden op de Copa América. Het is nog altijd onduidelijk of de clubtopscorer aller tijden zijn aflopende contract met Barcelona zal verlengen en of hij daarom vorige week zondag in de thuiswedstrijd tegen Celta de Vigo (1-2 verlies) voor het laatst het shirt van Barcelona droeg en zijn laatste doelpunt voor de Catalanen maakte.

Voor Barcelona en ook Eibar staat zaterdag alleen nog de eer op het spel. Het team van Koeman hield slechts vijf punten aan de laatste vijf duels in LaLiga over en verspeelde daarmee de kansen in de strijd om de landstitel. Een overwinning zou Barcelona en vooral Koeman dan ook goed doen. Eibar is al gedegradeerd, maar kan de twintigste en laatste plaats bij winst op de Catalanen mogelijk nog inruilen voor de achttiende of negentiende plek.

Opstelling Barcelona: Neto; Dest, Mingueza, Araujo, Firpo Junior; Busquets, De Jong, Ilaix Moriba; Trincao, Griezmann en Dembélé.