Ziyech ligt in een deuk na ‘prettige ervaring’ van Mazraoui in Amsterdam

Zaterdag, 22 mei 2021 om 15:06 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 15:24

Voetballers zijn anno 2021 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun (privé)leven. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Noussair Mazraoui heeft een behandeling ondergaan bij het Amsterdam Hair Institute (AHI), een bedrijf waar de laatste ontwikkelingen worden geïntroduceerd op het gebied van haartransplantatie. De verdediger van Ajax en het nationale elftal van Marokko heeft het op Instagram over 'een prettige ervaring' en is benieuwd naar het eindresultaat. Hakim Ziyech ligt in een deuk om het kale hoofd van Mazraoui en zijn reactie vergaarde al snel honderden likes. Ook teamgenoot David Neres zag de humor er wel van in.