‘Topclub uit de Serie A wil onderhandelen met Wolfsburg over Weghorst’

Zaterdag, 22 mei 2021 om 15:03 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:04

AS Roma gaat een serieuze poging wagen om Wout Weghorst in te lijven, zo meldt La Gazzetta dello Sport zaterdag. De spits van VfL Wolfsburg heeft zich dusdanig in de kijker gespeeld bij trainer José Mourinho, dat de Portugese oefenmeester van plan is de aanvaller naar Rome te halen. Mourinho informeerde al eerder naar Weghorst als trainer van Tottenham Hotspur, maar zag het toen niet tot een overgang komen. Een tweede poging moet meer succes uithalen.

Bovenstaande Italiaanse krant noemt een transferwaarde van dertig miljoen euro voor Weghorst, daar de uit Borne afkomstige spits nog een doorlopend contract heeft bij Wolfsburg tot de zomer van 2023. La Gazzetta dello Sport meldt er wel nadrukkelijk bij dat er onderhandeld kan worden en Roma ook van plan is dat te gaan doen. Weghorst wordt bij Roma gezien als opvolger van Edin Dzeko, die komende zomer zeer waarschijnlijk vertrekt bij de Romeinen. Volgende week vindt er een ontmoeting plaats tussen de clubleiding van Roma en zaakwaarnemer Alessandro Lucci om het tot 2022 lopende contract te laten ontbinden.

Het is niet voor het eerst dat een Nederlander in verband wordt gebracht met een overgang naar Roma. Eerder werd ook de naam van Memphis Depay al veelvuldig gelinkt aan de huidige nummer zeven van de Serie A, maar de kans wordt groter geacht dat de captain van Olympique Lyon volgend seizoen het shirt van Barcelona draagt. Italiaanse media melden dat Weghorst al langzaam aan Roma denkt, daar de aanvalsleider op sociale media enkele aan Roma-gerelateerde accounts is gaan volgen, waaronder het account van Mourinho zelf. Bondscoach Frank de Boer nam Weghorst vorige week op in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal.

Weghorst is bij Wolfsburg bezig aan een ongekend goed seizoen. De teller van de spits staat momenteel op 60 doelpunten in 112 wedstrijden in dienst van de nummer vier van de Bundesliga. Dit seizoen staat Weghorst op twintig doelpunten, waarmee hij in de topscorerslijst achter Robert Lewandowski (40), André Silva (27) en Erling Braut Haaland (25) volgt. Zaterdagmiddag speelt Wolfsburg de laatste wedstrijd van het huidige Bundesligaseizoen tegen 1. FSV Mainz 05. Bij een overwinning of een gelijkspel en een nederlaag van Borussia Dortmund neemt Wolfsburg de derde plek over.