Lubbers laat emoties de vrije loop bij steunbetuiging Emmen-supporters

Zaterdag, 22 mei 2021 om 14:23 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:43

Een grote groep supporters heeft de spelersgroep en technische staf van FC Emmen zaterdagochtend een hart onder de riem gestoken. Enkele tientallen fans van de Drentse club trokken naar stadion De Oude Meerdijk om de kersverse degradant uit de Eredivisie te steunen middels gezang en een luid applaus. De steunbetuiging raakte Ronald Lubbers dusdanig, dat de voorzitter het niet droog hield. Lubbers onderbrak zijn dankwoord om bij te komen van de emoties.

Het lot van Emmen werd deze week bezegeld toen de ploeg van trainer Dick Lukkien het na strafschoppen aflegde tegen NAC Breda (1-1) in de halve finale van de play-offs. Daardoor keert Emmen na drie jaar afwezigheid terug in de Keuken Kampioen Divisie. Geen reden voor de supporters om de club te laten vallen, daar zaterdag een spontane steunbetuiging op touw werd gezet bij de thuishaven van de degradant. "Ik hoop echt dat deze club zo snel mogelijk weer terug naar de Eredivisie gaat, want met dit publiek horen jullie gewoon in de Eredivisie thuis. Bedankt voor alles", sprak de naar FC Groningen vertrekkende aanvoerder Michael de Leeuw de aanwezige fans toe.

Het verdriet van duizenden Emmenaren (en steeds meer Drenten) verwoord door de voorzitter: Ronald Lubbers. Sport is soms ontroerend mooi... pic.twitter.com/GXp4559jSD — Niels Dijkhuizen (@nielsdijkhuizen) May 22, 2021

Ook Lukkien sprak zijn dank uit richting de supporters van Emmen. "Ik had het nooit verwacht, maar we zijn echt een Eredivisieclub geworden", aldus de oefenmeester. "We hebben veel tikken gehad met zijn allen, maar we zijn door blijven vechten. Dit is misschien wel de grootste klap. We liggen nu op de grond, maar het is een kwestie van incasseren en doorgaan. Als jullie de steun blijven geven die jullie altijd hebben gegeven, gaan wij honderd procent zeker weer terugkeren op het hoogste niveau." De plek van Emmen in de Eredivisie wordt ingenomen door NEC Nijmegen of NAC Breda, die zondag de finale spelen in Breda.

Nadat De Leeuw en Lukkien hun zegje hadden gedaan, nam Lubbers de microfoon ter handen. De voorzitter had het er zichtbaar moeilijk mee en kon zijn tranen niet in bedwang houden. "Wat wij hier met elkaar bereikt hebben, daar ben ik zo trots op", zei Lubbers, alvorens hij in tranen uitbarstte. "Ik hoop dat we volgend jaar weer terugkeren en dat jullie ons blijven steunen." De supporters zongen Lubbers toe met de tekst 'Lubbers is een Emmenaar' en steunden de zichtbaar aangeslagen bestuurder met een applaus.